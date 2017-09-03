В МОН РК прокомментировали введение 5-дневной учебной недели

С началом учебного года многих родителей интересует вопрос введения 5-дневной учебной недели. В МОН РК представили подробный комментарий по самым важным моментам введения пятидневки. Учебный год не увеличивается и привычный режим будет сохранен. Учебный год начался в сентябре и завершится как обычно 25 мая.

В июне был издан приказ Министерства образования и науки «Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2017-2018 учебного года в организациях среднего образования». Согласно документу продолжительность учебного года, как и ранее, составляет 32 недели для предшкольных классов, 33 недели — для первых классов, 34 недели — для 2-11 классов. По каникулам изменений нет. Учащиеся 1-11 классов отдыхают осенью 7 дней, зимой 10 дней и весной 13 дней. В предшкольных классах осенние каникулы длятся 7 дней, зимние — 14 дней, весенние — 15 дней. В феврале предусмотрены дополнительные каникулы в предшкольных и 1-х классах — 7 дней.

Также Министерством проводится последовательная работа по сокращению нагрузки на детей. В прошлом учебном году по предложению родительского сообщества и рекомендации экспертов был сокращен объем домашних заданий.

МОН РК утвердило методические рекомендации по выполнению домашних заданий, таким образом количество времени на его выполнение должно сократиться примерно на треть.

Выполнение домашнего задания не должно превышать: во 2 классе 50 мин, в 3-4 классах 70 минут, в 5-6 классах — 90 минут, в 7-9 классах — 110 минут, в 10-11 классах — 130 минут.

Не задаются домашние задания на праздники и каникулы. Исключение составляет чтение художественной литературы, выполнение проектных работ, решение задач для углубленного изучения математики, первоклассникам только по чтению со второго полугодия. Таким образом, произойдет значительное снижение нагрузки на ученика.

С нового учебного года длительность урока составит 40 минут, как и в Назарбаев интеллектуальных школах. При 40-минутной длительности уроков высвобождается 30 минут времени.

Учебные программы и количество часов, отводимых на изучение каждого учебного предмета, не меняются. Новые санитарные правила позволяют школам внедрить пятидневку с 1 по 11 классы. Это касается всех общеобразовательных школ и специализированных школ для одаренных детей. На данный момент нормы максимальной учебной нагрузки согласно Типовым учебным планам составляют от 24 до 39 часов в 1-11 классах общеобразовательных школ. Новые санитарные правила регламентируют именно эту нагрузку.

Ежедневную учебную нагрузку каждая школа определяет самостоятельно, согласовав расписание уроков с попечительским советом или родительским комитетом, исходя из условий и возможностей школ. Полномочия и ответственность попечительских советов увеличивается. Министерством создаются условия и возможности для предоставления 2-х дней отдыха для детей.

МОН РК не считает должным регулировать и утверждать расписание каждой школы. Каждая школа решает этот вопрос индивидуально. Например, если в школе занятия идут в одну смену, а также учебные площади и количество кабинетов при двухсменном обучении позволяют заниматься в пятидневном режиме, то школа совместно с попечительским советом или родительским комитетом принимает решение в пользу пятидневки.

Большинство школ смогут перейти на пять дней учебы. Понятно, что школы, ведущие занятия в три смены, перейти на пятидневку не смогут.