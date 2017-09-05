В рамках ГЧП Акимат ЮКО и международная компания реализуют ряд проектов

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с Управляющим директором компании «Industry and Engineering Corporation» Н. Роузенгари.

В результате встречи был подписан меморандум между международной компанией и акиматом Южно-Казахстанской области, который позволит реализовать ряд инвестиционных проектов в регионе в сфере инфраструктуры, дорог и здравоохранения. В ближайшее время, после оформления всех документов международной компании представят ряд крупных проектов для совместной реализации.

Стоит отметить, что в регионе путем механизма государственно-частного партнерства определены частные партнеры и заключены соглашения на реализацию 13 проектов на сумму 9,3 млрд. тенге. Из них 8 образовательных, 3 спортивных и 2 медицинских учреждения.

На сегодня по восьми этим проектам объявлен конкурс. До конца года, в рамках ГЧП планируется подписать 17 договоров.

Кроме того, через механизм государственно-частного партнерства планируется осуществить строительство онкологического центра в Шымкенте, а также реализовать ряд проектов, таких как -«Безопасный город» и уличное освещение в городах Шымкент и Туркестан.

Пресс-служба акима ЮКО