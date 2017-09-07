В Шымкенте автобусные остановки «Акбар» и «Военкомат» объединили в одну. Такое решение было принято акимом города, для разгрузки двух пересечения улиц Толеби — Акназархана и Толе би — Казыбек би. Нововведения пришлись по душе далеко не всем гражданам. Что опять не нравится пассажирам и смогли ли свыкнуться с нововведениями сами водители общественного транспорта.

«Я вышла из автобуса и не поняла сразу — на какой оказалась остановке. Вообще-то, остановка «Акбар» — там, а водитель взял, да и проехал мимо!», — возмущена пассажирка автобуса.

Остановки «Акбар» и «Военкомат» ликвидированы около двух недель назад. Их заменила одна общая остановка — «Университет» . Далеко не все жители Шымкента об этом знают. Многие по привычке ждут автобус на старых остановках, которые пока не демонтировали.

Другие горожане, которые уже в курсе, такими переменами крайне недовольны. Если раньше, купив товар на оптовке, горожане с тяжелыми сумками сразу садились в автобус , то теперь шымкентцам приходится идти пешком больше пятисот метров до новой остановки.

«Очень тяжело. Раньше как было удобно! А сейчас — вон сколько приходится идти. А с тяжелыми сумками вдвойне сложнее. Зачем же нужно было переносить старую остановку и строить новую так далеко от рынка?», — негодуют пассажиры.

Такое решение приняли в городском акимате. Для разгрузки дороги и ликвидации заторов на пересечении улиц Толе би — Адырбекова и Толе би — Акназар хана. Если на первом пересечении эксперимент удался, то на перекрестке Толе би и Акназар хана в часы пик движение практически парализовано.

Водители общественного транспорта по старинке останавливаются возле старой остановки «Военкомат», невзирая на знак «Остановка запрещена». Самые отчаянные водители умудряются производить посадку и высадку пассажиров прямо на крайней левой полосе.

«Как нет остановки? Вот она стоит! А знак — я не знаю…», — искренне удивлен водитель автобуса.

«А где нам останавливаться? Мое руководство сказало, что на старой остановке «Акбар» не останавливаться. А на «Военкомате» можно. А дорожного знака я не заметил..», — рассказывает другой водитель.

Оправданий для остановки в запрещенном месте, но очень удобном для пассажиров, водители общественного транспорта находят множество. Не знал, забыл, не заметил. Один из шоферов вспомнил, что на момент запрета был в отпуске, а поэтому ни сном, ни духом.

А представители транспортного отдела Шымкента недоумевают, почему водители продолжают останавливаться под запрещающим знаком. Каждому из них о запрете было сказано и не раз.

«Мы неоднократно предупреждали руководителей транспортных компаний об объединении двух автобусных остановок. Говорили им и о том, что на старых остановках установлены дорожные знаки. Во время последней нашей встречи, в ходе заседания транспортников, этот вопрос также поднимался. но, похоже они не учли и не провели разъяснительную работу со своим персоналом», — утверждает Наурыз Сугралиев, заведующий сектором отдела АД и ПТ г. Шымкент.

В транспортном отделе Шымкента намерены теперь в письменной форме обратиться к представителям правоохранительных органов для наведения порядка и закрепить одного человка с ЦДС на месте старой остановки. К слову, на месте старой остановки появятся новые крытые торговые площадки.