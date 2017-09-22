Сегодня в Шымкенте маршрутка с пассажирами врезалась в рекламный щит. Кондуктор и трое пассажиров сейчас находится в больнице, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

«В микрорайоне Север напротив одного из торговых домов по улице Рыскулова, водитель автомашины «Газель», ехавший по 125 маршруту, не справившись с рулевым управлением, врезался в рекламный щит. В результате дорожно-транспортного происшествия кондуктор и четыре пассажира с различными ушибами доставлены в больницу», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают дознаватели ДВД ЮКО. Водитель будет привлечен к административной ответственности.