Ребенка сбил автобус в Шымкенте

11-летний ребенок находится в тяжелом состоянии после наезда пассажирского автобуса, передает OTYRAR.

Инцидент произошел 23 апреля в 12:30 дня на улице Бейбитшилик. Как стало известно, мальчик пытался перебежать дорогу в неположенном месте и попал под колеса пассажирского автобуса.

Ребенок госпитализирован с закрытым переломом затылочной кости и внутричерепной гематомой.

«Общее состояние ребенка очень тяжелое, нестабильное, за счет полученной травмы, нарушение сознание, отек головного мозга. Бригадой СМП доставлен в приемный покой в ГДКБ. Учитывая тяжесть состояния, ребенок госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии», — сообщили в Управлении здравоохранения г. Шымкента.

Что касается водителя, совершившего наезд, его обвиняют по 345 статье ч. 2 УК РК (нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Проводится досудебное расследование.