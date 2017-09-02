В Шымкенте около двух крупных школ на оживленной трассе не работает светофор. Причем, несмотря на большой перекресток и видимый пешеходный переход, водители даже не притормаживают.

Светофорный комплекс перестал работать в канун первого школьного дня на перекрестке улиц Аль-Фараби и Ирисмат ата в микрорайоне «Самал-3». Неподалеку расположена школа №56, с другой стороны улицы — школа №52. В обеих школах учится около пяти тысяч детей.

«Завтра наши дети начнут посещать школу. И если детей никто не будет сопровождать, это ничем хорошим не кончится! — написал на своей страничке в Фейсбуке автор видео Кайрат Карибаев, — Видео я снял только что. Ничего хорошего она нашим детям не сулит! Это не просто опасно, это смертельно опасная ситуация!»

Автор видео отмечает, что пытался дозвонится в акиматы, но связаться с руководством района и города он не смог. Тогда Кайрат попросил помощи у пользователей интернета в надежде, что видео дойдет до чиновников. «Главное, чтобы не было поздно!», — пишут пользователи социальных сетей.

На видео две женщины пытаются перейти дорогу на перекрестке и это им удается с большим трудом. Женщины вынуждены перебегать проезжую часть, буквально уворачиваясь, от стремительно пролетающих автомобилей. Ни один водитель даже не подумал притормозить и пропустить пешеходов.

Пользователи социальных сетей надеются, что вопрос с работой светофоров решится в ближайшие часы.