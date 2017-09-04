В Шымкенте полицейские задержали подозреваемых в сбыте героина

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники «Управления по борьбе с наркобизнесом» ДВД ЮКО задержали двух мужчин, 1986 г.р. и 1975 годов рождения, подозреваемых в сбыте и хранении героина.

В районе Ворошиловка г. Шымкент полицейские задержали 31-летнего подозреваемого в сбыте наркотиков, в доме которого при обыске обнаружили 4 полиэтиленовых пакета с содержимым, похожего на героин. В том же доме стражи порядка задержали второго подозреваемого, у которого в кармане обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом.

Согласно судебно-криминалистической экспертизы изъятые вещества являются наркотическим средством героин общим весом около 8 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 297 УК КР «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» и 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта».

Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

Пресс- служба ДВД ЮКО