В Шымкенте появилась дорога из прошлого. Жители микрорайона Катын копр много лет ждали благоустройства своей улицы, а получили узкую дорогу с «провалом» в виде неположенного асфальта в 200 метров. Оказалось, что ПСД для улицы была разработана еще в 2014 году…

Мало того, что проезжая часть улицы Турганбекова получилась очень узкой, так еще и строители отказываются асфальтировать порядка 200 метров улицы, мотивируя отсутствием этого участка в смете. Жители возмущены, а «куска» дороги в смете и, правда, нет.

Компания «АлемТрансжол», выигравшая тендер на проведение капитального ремонта по улице Турганбаева от улицы Аль-Фараби и до самого тупика отказывается асфальтировать часть улицы. На это у них попросту нет денег.

Эти злополучные 200 метров пролегают около местной мечети. Несколько лет назад, живя в ожидании ремонта, аксакалы улицы кинули клич и народ сделал улицу вдоль мечети сообща. Скинулись по 10 тысяч с дома, заказали асфальт и как смогли, всем миром, положили покрытие.

Примерно в это же время городской ЖКХ приступил к разработке проектов. Свеженький в то время асфальт нареканий у комиссии не вызвал и участок не включили в план ремонта. Сегодня это выглядит, как нелепая заплатка, причем на этом отрезке не будет и тротуаров с арыками.

«Строители говорят, что будут ремонтировать только до этого участка, — рассказывает житель улицы Данияр Алдияров, — Значит, от улицы Бабыр до улицы Мухатара Ауэзова дороги не будет. Якобы, там асфальт есть. Но ведь даже неспециалист разглядит, что от нашего кустарного покрытия уже ничего не осталось…»

Жители улица Туганбаева не могут взять в толк, как самодельную дорогу, даже тогда, почти четыре года назад, специалисты признали соответствующей нормам?

Ширина, ставшей за эти годы оживленной, улицы, составит всего шесть метров с тротуарами по обеим сторонам.

«Возможно здесь в будущем будет расширение дороги. Но у нас, согласно проекту, предусмотрено шесть метров и тротуар», — говорит Бахытжан Бейкутов, директор ТОО «АлемТрансжол».

Да, три года назад улица в таком ремонте не нуждалась, признают в транспортном отделе Шымкента. Деньги на ремонт были выделены спустя годы, а о корректировке проекта никто не подумал.

«Мы сейчас с подрядной организацией этот вопрос отработали, постараемся местами где-то что-то исключить и этот отрезок дороги сделать…», — пояснил Ерлан Есиркепов, заместитель руководителя отдела АД и ПТ Шымкента.

Вот этого «где-то что-то исключить» на сегодняшний день жители улицы боятся больше, чем недоделок. Тем более, что объект — переходящий и строительство продолжится в следующем году.

На строительство 11 внутриквартальных дорог в 2017 году из бюджета было выделено более 624 млн тенге.

К слову, подобных «провалов» — отрезков внутриквартальных дорог без асфальта — в Шымкенте видимо-невидимо. Они массово появились после ремонтов дворов в многоэтажных районах. Разные подрядчики не стыковали дорожное покрытие на внутриквартальных улицах, выводя его из дворов и дыры без асфальта теперь украшают междворовые пространства, напоминая о «провалах» в умах то ли строителей, то ли проектировщиков, то ли принимающих эти ремонты чиновников.