В Шымкенте психически больная девушка украла ребенка сестры и скрылась в неизвестном направлении. Тетя с племянницей пропали 6 сентября — о их местонахождении ничего не известно. Малышке, которую увезла с собой девушка, всего полтора года.

Абайским РОВД г. Шымкент разыскиваются без вести пропавшие 1,5-годовалая Сапарбай Жания Нурланкызы и 26-летняя Козыбаева Маржан Тагайбеккызы.

6 сентября 2017 года в Абайский РОВД с заявлением обратилась жительница г. Шымкент, 1994 г.р. о том, что ее сестра Козыбаева Маржан Тагайбеккызы,1991 г.р., страдающая психическим заболеванием ушла из дома в неизвестном направлении и забрала ее малолетнюю дочь Сапарбай Жанию Нурланкызы, 18.12.2015 г.р.

Приметы пропавшего ребенка: рост 50-55 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза и брови черные. Была одета в синюю футболку.

Приметы сестры: рост 150-155 см, полного телосложения, волосы темно-каштановые, короткие, глаза и брови черные. Была одета в черную футболку, синие джинсы и черные туфли.

В настоящее время сотрудниками Абайского РОВД проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения пропавших без вести 1,5-годовалой Сапарбай Жании Нурланкызы и 26-летней Козыбаевой Маржан Тагайбеккызы.

Если кто-либо владеет какой-нибудь информацией о местонахождении пропавших без вести просим сообщить незамедлительно в Абайский ОП УВД г. Шымкент по телефону дежурной части 56-02-62 или позвонить на «102».

Только что полицейские предоставили более четкие и свежие фото.