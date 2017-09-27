В Шымкенте с помощью камер наблюдения ЦОУ раскрыто более 150 преступлений

На сегодняшний день в Центре оперативного управления УВД г. Шымкент функционируют 479 камер наружного наблюдения, установленных на самых оживленных улицах города и в общественных местах.

Именно отсюда осуществляется управление всеми силами и средствами городских полицейских служб и оперативное реагирование на изменение криминогенной обстановки в городе.

Центр оперативного управления оснащен современной компьютерной техникой с огромными мониторами и программным обеспечением, что позволяет решать задачи по обеспечению приема и обработки поступающей информации о совершаемых правонарушениях, выявление и пресечение преступлений и административных нарушений, охраны правопорядка и иных задач по обеспечению общественной безопасности на территории областного центра.

Ежедневно дежурными операторами Центра оперативного управления в онлайн — режиме поддерживается связь с нарядами дорожно-патрульной полиции МПС УВД г. Шымкент, передаются сведения о преступлениях и административных правонарушениях, приметы разыскиваемых преступников и другая необходимая информация.

Благодаря камерам наружного наблюдения ЦОУ УВД г. Шымкент полицейскими только за 8 месяцев 2017 года раскрыто 157 преступлений, в том числе 68 краж, 14 автоугонов, 12 грабежей, 7 хулиганств, 4 мошенничества и факт незаконного хранения оружия.

К примеру, в августе 2017 года камеры видеонаблюдения ЦОУ помогли полицейским раскрыть угон автомашины по «горячим следам».

В полицию обратился 27-летний автовладелец, сообщивший, что на одной из улиц неизвестные угнали его машину марки «Рено». Получив сообщение, операторы ЦОУ УВД г. Шымкент с помощью видеокамер установили местонахождение угнанной автомашины и передали данные наряду полиции. Стражи порядка по «горячим следам» задержали автоугонщика и вернули автомашину законному владельцу.

В другом случае, благодаря камерам видеонаблюдения, полицейские задержали 24-летнего горожанина, подозреваемого в хранении оружия.

Так, 5 сентября сотрудники ЦОУ УВД г. Шымкент на одной из видеокамер, установленной на центральной улице, заметили у прохожего предмет, похожий на оружие. Сразу же на место происшествия были направлены сотрудники полиции, которые при задержании изъяли у мужчины пистолет марки «Премьер».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 287 УР РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Проводится досудебное расследование.

В целях обеспечения и поддержания общественного порядка и безопасности дорожного движения на улицах г. Шымкент сотрудниками Центра оперативного управления ведется постоянная работа по профилактике и выявлению административных правонарушений, в том числе по принципу «нулевой терпимости».

Кроме того, на 21 городском перекрёстке Шымкента действуют «интеллектуальные» камеры «Интегра», фиксирующие нарушения правила дорожного движения водителями автомашин.

Так, за указанный период с помощью камер наружного видеонаблюдения ЦОУ УВД г. Шымкент выявлено более 34 тысяч административных правонарушений, в том числе около 23 тысяч нарушений ПДД РК.

Из них, к административной ответственности за мелкое хулиганство привлечено 840 человек, за приставание в общественных местах — 687 и за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения привлечены 984 нарушителей.

Пресс — служба ДВД ЮКО