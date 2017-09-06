В Шымкенте судья осужден за вымогательство взятки

Прецедентный судебный процесс завершился в Шымкенте. В Енбекшинском районном суде вынесен приговор Ермахану Шаланову, который всего полгода назад сам был служителем Фемиды и осуществлял правосудие. Ныне бывший судья признан виновным во взяточничестве, причем Шаланов не просто брал подношение-благодарность, он вымогал взятку за вынесение законного решения по одному из гражданских дел.

На скамье подсудимых 38-летний Ермахан Шаланов сидел в кепочке. То ли в знак несогласия с судебным процессом, то ли от журналистов скрывался. Его родственники изредка выказывали свое волнение.

Перед оглашением приговора судья зачитал ходатайство адвоката о признании недопустимыми целого ряда доказательств предъявленных обвинением — в том числе протоколы осмотра сотового телефона Шаланова, сведений телефонных переговорах, допросы свидетелей, понятого, фонографические экспертизы. Судья это ходатайство оставил без удовлетворения.

Затем последовал сам приговор. Шаланов был признан виновным по статье 366 часть 3 пункт 1 «Получение взятки путем вымогательства». Мера наказания — 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Плюс, конфискация добытого преступным путем. А помимо лишения свободы еще и пожизненное лишение права заниматься судебной деятельностью и работать на госслужбе.

Мырзалы Жорабаев, судья Енбекшинского суда: «Это для всей судебной системы весьма печально, но фактические обстоятельства есть фактические. Доказательства собраны достаточные. Защиты апеллировала тем, что бы признать доказательства недопустимыми. Но прокуроры достаточно предоставили доказательств совершенного преступления».

Сразу после оглашения вердикта родственники Шаланова высказались категорически. Виноватым экс-судью родные не признают.

«Я до Президента дойду! Мы не согласны. За что его посадили? Он не виноват!» — заявил зять Шаланова.

Вина экс-судьи расследовалась с января по июнь органами предварительного следствия, а с июня по сентябрь — судом. Было установлено, что Шаланов вымогал взятку с одной из заявительниц, обратившейся в суд с гражданским иском.

Обещая урегулировать вопрос, Шаланов требовал 500 тысяч тенге, (хотя, как установлено в ходе внутренней служебной проверки, судебное решение и так должно было быть в пользу данной истицы).

Заявительница обратилась в службу экономических расследований Национального бюро по противодействию коррупции. Совестно с отделом внутренней безопасности Верховного суда РК Шаланов был задержан.

Приговор пока не вступил в законную силу.