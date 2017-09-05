В Шымкенте у жителей дачного поселка одномоментно сгорела вся бытовая техника

В Шымкенте у жителей дачного поселка одномоментно сгорела бытовая техника. Жильцы массива Кайнар булак лишились телевизоров, холодильников и электрических приборов в один миг. По уверениям самих кайнарцев, всему виной высокое напряжение.

«У нас такое напряжение дали, что сразу холодильник и телевизор одновременно сгорели. Не дешевые, между прочим, телевизор стоит где-то 60 тысяч с лишним, холодильник около 100 тысяч тенге», — жалуется Алия Бакирова, жительница Кайнар булака.

Остаться без холодильника в 40-ка градусную жару для больной пенсионерки Алии Бакировой — настоящая катастрофа. Как и для десятка других жителей дачного массива. Электрический ток вызвал настоящий шок.

«Холодильник я успела выключить. Потому что его как начало трясти! Я подбежала и выдернула шнур. Пока я добежала до дома из летней кухни — телевизор в дыму и антенная приставка…», — рассказывает соседка пенсионерки.

Восстанавливать ущерб ответственные лица не спешат, перекладывая вину с больной головы на здоровую. В ТОО «ОнтустикЖарыкТранзит» сразу заявили — ответственность за сгоревшую бытовую технику их компания не несет. Электросети и трансформатор с прошлого года находятся на балансе городского отдела ЖКХ Шымкента.

Электрики лишь пояснили возможную причину перепада напряжения.

«В результате обрыва нулевого провода, который уходит в землю, произошел обрыв. Вместо 220 вольт жители получили все 260. Если объяснять проще, то из-за отсутствия нулевой фазы, скорее всего, и произошел скачок напряжения», — пояснил бригадир РЭС Марат Бахтыбай.

Коммунальщики с выводами электриков не согласны. В ЖКХ обвиняют во всем энергетиков.

«Отдел ЖКХ эксплуатацию данных сетей не производит, прибыль с этих сетей не получает. Поставкой электроэнергии у нас занимается ТОО «ОЖТ». Перехлест был или перенапряжение, самое первое — где вылетает — это слабое место. В трансформаторе перегорел от перенапряжения ноль», — Нурлан Жаманкоз, заведующий сектором отдела ЖКХ Шымкента уверен, что ответственность за сгоревшую технику должны нести поставщики энергии.

Пока коммунальщики и энергетики кивают друг на друга, жители дачного массива уже обратились с заявлением в акимат Шымкента. Следующим шагом жителей Кайнар булака станет исковое заявление в суд.

К слову, согласно утвержденному Типовому договору между поставщиком электроэнергии и потребителем, : «5. Права и обязанности потребителя. п.19. Потребитель имеет право:

1) получать электрическую энергию в соответствии с условиями Договора;

2) требовать от поставщика возмещения в полном объеме причиненного реального ущерба.