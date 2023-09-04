Миллиардный ущерб стране несут лжетеррористы

Лжетеррористы ежегодно обходятся бюджету страны в ущерб до двух миллионов тенге, передает OTYRAR.

Ведь при поступлении сообщения об акте терроризма, правоохранительные органы всегда действуют, исходя из того что опасность может быть реальная. На вызов реагируют экстренные службы, эвакуируются люди, проводится детальная проверка «заминированного» объекта. Но практически во всех случаях информация не подтверждается.

«Такие розыгрыши наносят серьезный ущерб обществу и государству, срываются графики работы различных учреждений и предприятий, а у граждан появляется чувство страха, а также дискомфорта в создавшейся ситуации. По нашим подсчетам, на один выезд сил и средств на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге, а ущерб от каждого часа простоя крупных торговых центров может исчисляться миллионами тенге. Так, в ходе расследований уголовных дел установлено, что материальный ущерб, нанесенный только государству подобными ложными сообщениями ежегодно варьируется от 500 тысяч до двух миллионов тенге», — говорит Алмас Талканбаев, начальник первого управления департамента по противодействию экстремизму МВД РК.

За последние три года полицейские поймали 115 лжетеррористов. Среди них 15 несовершеннолетних, их также осудили за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По этой статье предусмотрен штраф до 14,5 миллионов тенге либо лишение свободы на срок до 5 лет. Уголовную ответственность несут даже подростки старше 14 лет. Кроме того, нарушители, ну или их родители, должны будут возместить весь причиненный ущерб.

«Как правило, подобные звонки совершаются без каких-то определенных целей: от безделья, ради шутки либо под влиянием алкоголя. Среди несовершеннолетних основные мотивы – это стремление продемонстрировать перед друзьями свою смелость и нежелание присутствовать на занятиях. Социальный портрет лжетеррориста указывает на то, что ежегодно до 88% от всех преступлений совершается безработными, около 9% работающими гражданами и 1,7% — учащимися. Средний возраст горе-шутников — от 30 до 49 лет. Ими ежегодно совершается до 55% таких преступлений», — говорит Алмас Талканбаев, начальник первого управления департамента по противодействию экстремизму МВД РК.

Сейчас у правоохранительных органов есть все возможности бороться с лжетеррористами. Как показывает практика, не помогают ни изменение голоса, ни смена сим-карты и телефона. 90% таких преступлений раскрывают по горячим следам в первые сутки.

Напомню, 3 сентября неизвестный позвонил и сообщил о заложенной бомбе в алматинской гостинице Ritz-Carlton. Всех, кто находился в отеле, эвакуировали. При этом IP адрес звонившего вычислить не удалось, сигнал исходил из-за рубежа.