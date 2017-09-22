В Шымкенте в отношении задержанных «сторонников деструктивных религиозных течений» избрана мера пресечения

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Спецоперация на Гаранте

Суд в Шымкенте санкционировал арест троих предполагаемых «сторонников деструктивных религиозных течений», задержанных в Южно-Казахстанской области. Судья Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Гани Байарыстан сказал, что в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 19 ноября.

Все трое были задержаны в минувший вторник, 19 сентября, в трех разных городах ЮКО, сообщил Байарыстан. По информации судьи, Бакытжан Изтилеуов был задержан в Шымкенте, Алпамыса Жусипбекова задержали в городе Сарыагаш, Танат Борашов был задержан в городе Жетысай.

19 сентября местные власти объявили, что департамент внутренних дел ЮКО совместно с ДКНБ провел специальную операцию в районе магазина «Гарант» в Шымкенте, по результатам которой задержана группа «сторонников деструктивных религиозных течений».

Спецоперация в Шымкенте на Гаранте

По версии следствия, подозреваемые якобы занимались скупкой и сбытом краденых мобильных телефонов, перед их реализацией изменяли идентификационные коды мобильных устройств и «записывали на них материалы экстремистского характера».

Судья сообщил, что все трое мужчин подозреваются по статье «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Изтилеуов подозревается также по статье о пропаганде терроризма и призывах к совершению акта терроризма.

Санкция об аресте может быть обжалована в течение трех дней. Дело расследует областной департамент внутренних дел.

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5 Комментариев Включено "В Шымкенте в отношении задержанных «сторонников деструктивных религиозных течений» избрана мера пресечения"

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Baurzhan Amankulov

выйдите на гарант там все без изменений, показуха 🤣🤣🤣

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53 минут 40 секунд назад
Айдын Камытбаев

Баке, ты что исчез?

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47 минут 42 секунд назад
Baurzhan Amankulov

Айдын Камытбаев привет брат как ты

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34 минут 3 секунд назад
Oxana Kulbaeva

Совершенно точно. А напротив, кстати, на территории универа пост полиции

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26 минут назад
Oxana Kulbaeva

А продавцы на своем месте.

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25 минут 4 секунд назад
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