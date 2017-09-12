В Шымкенте за 82 миллиона тенге строители проложили тротуар по столбам линии электропередач и водомерным шкафам

В Шымкенте за 82 миллиона тенге из бюджета строители проложили тротуар по столбам линии электропередач. 14 опор украсили пешеходную дорожку как грибы после дождя. Остолбеневшие жители улицы Болашак даже не нашлись, что сказать строителям, когда увидели, во что превратился их новенький долгожданный тротуар.

Взволнованные жители микрорайона Кайтпас-1 обратились в редакцию ТК «Отырар TV» с просьбой донести до подрядной организации, что тротуары придуманы для пешеходов, но никак не для столбов освещения и водомерных ящиков. Ага, если столбы из асфальта вдруг выросли, то ящики для водомерных счетчиков почему-то вросли в асфальт. И перестали открываться…

«Тротуар подрядчики, видимо, не для людей сделали, а для столбов… Что за безобразие, откуда у них руки вообще растут и где голова была у тех, кто это придумал?!» — возмущены жители улицы светлого будущего.

Сегодня тротуар улицы Болашак больше похож на полосу препятствий. «На таком тротуаре-зигзаге удобно тренировать упражнение «змейка». Летом на роликах и велосипедах, а зимой — на коньках, да лыжах…» — грустно шутят кайтпасовцы.

В спешке 14 электрических столбов подрядчики разве что вверх ногами не умудрились воткнуть. Как обходить такие преграды, прохожим невдомек. Особенно неудобно родителям с коляской.

«Пройти здесь с коляской не так-то просто. Это сейчас еще лето. А зимой что будет, когда мороз и гололед? Люди об эти железобетонные столбы лбы себе расшибут», — говорит местный житель.

«Мы неоднократно говорили строителям, что это неправильно. Но они и слушать не хотят. Нам непонятно, зачем нужно было тратить деньги на строительство этого тротуара, если по нему невозможно ходить?» — спрашивают жители улицы.

Помимо нелепого расположения столбов, рабочие «утопили» в асфальт и ящики с водомерами.

«У меня прорвало трубу. Хотел открыть ящик, но так и не смог. Оказалось, что при прокладке тротуара, строители просто закатали в асфальт водомерный ящик. Теперь он оказался на глубине 15-ти сантиметров. Мне ничего не оставалось, как долбить асфальт вручную», — рассказывает местный житель.

В транспортном отделе Шымкента понимают всю абсурдность ситуации на улице с громким названием «Болашак». На такое … будущее… начальство явно не рассчитывало.

«Коммуникации, оставшиеся на тротуаре по улице Болашак — это водомерные ящики. Сейчас мы проводим в этом направлении работу. Ответственные лица от ТОО «Водные ресурсы маркетинг» перенесут ящики в другое место, либо поднимут их на нормальный уровень. Что касается столбов ЛЭП, то их переместят с тротуара на обочину», — сказал Ерсеит Бухарбаев, заведующий сектором отдела АД и ПТ г. Шымкента.

Устранять серьезные недочеты в микрорайоне Кайтпас-1 придется сотрудникам ТОО «АлемТрансжол». Именно им акимат доверил 82 млн. бюджетных тенге.