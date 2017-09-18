В Шымкенте на участке улицы Жибек Жолы за выходные грубейшим образом обрезали ветви многолетних деревьев.
Некогда раскидистые ветви лиственных деревьев сейчас валяются на асфальте. Почти голые деревья сегодня печально ждут дальнейшей участи. Жители ближайших домов предполагают, что многолетние деревца срубят под корень, когда до этой части улицы Жибек жолы дойдут работы по расширению дороги.
После такой нещадной обрезки даже большие деревья вряд ли выживут… Горожане возмущены и обеспокоены тем, что ради расширения улицы, рабочие могут спилить с трудом выросшие под южным палящим солнцем деревья.
В чем причина такой грубой обрезки и действительно ли срубят деревья под корень, сейчас выясняют наши корреспонденты.
Реклама
Отправить ответ
2 Комментариев Включено "В Шымкенте за выходные грубейшим образом обрезали ветви многолетних деревьев"
Блин в Алмате гуляешь по зеленым алеям и душа отдыхает а тут целая команда во главе с акимом ничего не может сделать с кучкой дебилов которые терроризируют наш город уже больше десятка лет
Сколько уже про спил деревьев написано, а всё продолжается. Такое впечатление, что всё бесполезно — кому надо, тот спилит и плевать они хотели на общественное мнение…. Слов нет… И надежда, что станет лучше тоже тает.