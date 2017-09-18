В Шымкенте за выходные грубейшим образом обрезали ветви многолетних деревьев

В Шымкенте на участке улицы Жибек Жолы за выходные грубейшим образом обрезали ветви многолетних деревьев.

Некогда раскидистые ветви лиственных деревьев сейчас валяются на асфальте. Почти голые деревья сегодня печально ждут дальнейшей участи. Жители ближайших домов предполагают, что многолетние деревца срубят под корень, когда до этой части улицы Жибек жолы дойдут работы по расширению дороги.

После такой нещадной обрезки даже большие деревья вряд ли выживут… Горожане возмущены и обеспокоены тем, что ради расширения улицы, рабочие могут спилить с трудом выросшие под южным палящим солнцем деревья.

В чем причина такой грубой обрезки и действительно ли срубят деревья под корень, сейчас выясняют наши корреспонденты.