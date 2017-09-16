В Шымкенте женщина, торговавшая на улице лекарствами, выплатит почти полмиллиона тенге. Такой большой штраф назначил суд, передает patrul.kz.

Женщина продавала «Церебролизин», «Стрептоцид» и «Мукалтин-Лек Т». Она совершила преступление по ч. 2 ст. 426 КоАП РК «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники». Противозаконное занятие приостановлено на 20 суток, а вся продукция, имевшаяся в наличии у торговки, уничтожена.

«Специализированный административный суд г. Шымкент назначил наказание в виде штрафа на 453 800 тенге. В суде подсудимая раскаялась в содеянном», — сообщается в пресс-релизе суда Южно-Казахстанской области.