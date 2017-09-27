В Ынтымаке заасфальтировали дороги, теперь в планах благоустройство села в общем

О том, что когда-нибудь в Ынтымаке будут качественные дороги, жители села и не могли мечтать. В поселке более десятка улиц, до этого года дороги были разбитые.

Жители просили помощи у государства, но в ответ были только обещания, проблему решали сообща, собирали деньги на асфальт. Спустя время глас народа был услышан, ремонт начали, дороги проложили, теперь в планах благоустройство села в общем. Ынтымаковцы уверяют, что теперь село обретает прежний вид — вид живого аула.

«На нашей улице Абая никогда не было нормальной дороги, сколько мы просили проложить хотя бы просто гравийную дорогу, но нам все отказывали. А теперь посмотрите какой асфальт, спасибо всем за такой подарок», — говорит Рыскуль Алиева.

Село «Ынтымак» когда-то было известным даже за пределами Тюлькубасского района, именно в нем активно развивали сельское хозяйство, большинство аграриев в регионе были из Ынтымака, говорят старожилы.

После распада Союза аул стал затихать, отразилось это и на внешнем облике. Более сотни улиц в нескольких аулах ремонтируют дорожные строители, састобинский сельский считается одним из самых крупных в Тюлькубасском районе, соответственно, и работы много. В акимате говорят, на все нужно время, результат планируют предоставить уже к концу 2019 года.

Шуддин Саидов