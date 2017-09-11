В ЮКО кооперативы открывают пункты приема молока и мяса

В селе Карабулак Сайрамского района Южно-Казахстанской области открылись пункты приема молока и мяса.

В частности, сельскохозяйственный производственный кооператив «АгроНурИнвест» запустил пункт по откорму и убою скота, начав работу в новом направлении.

Отметим, что данный пункт расположен в сельском округе Карабулак, где проживает более 40 тысяч жителей. Стоимость этого проекта, получившего субсидирование от государства, составляет 9 млн. тенге.

Кооператив создан в феврале этого года и насчитывает 130 членов. В настоящее время, здесь насчитывается 6130 голов крупного рогатого скота. Среднемесячный доход каждой отдельной фермы составляет около 170 тысяч тенге.

Кроме того, сельскохозяйственный кооператив «Қарабұлақ сүт» запустил четыре цеха по переработке молока общей стоимостью 48 млн. тенге. На сегодня поголовье коров в данном кооперативе достигло 800. Среднемесячный доход каждой семьи в кооперативе, который профинансирован «Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства», составляет 178,5 тыс. тенге.

Пресс-служба акима ЮКО