В ЮКО кооперативы открывают пункты приема молока и мяса

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В ЮКО кооперативы открывают пункты приема молока и мяса

В селе Карабулак Сайрамского района Южно-Казахстанской области открылись пункты приема молока и мяса.

В частности, сельскохозяйственный производственный кооператив «АгроНурИнвест» запустил пункт по откорму и убою скота, начав работу в новом направлении.

Отметим, что данный пункт расположен в сельском округе Карабулак, где проживает более 40 тысяч жителей. Стоимость этого проекта, получившего субсидирование от государства, составляет 9 млн. тенге.

Кооператив создан в феврале этого года и насчитывает 130 членов. В настоящее время, здесь насчитывается 6130 голов крупного рогатого скота. Среднемесячный доход каждой отдельной фермы составляет около 170 тысяч тенге.

Кроме того, сельскохозяйственный кооператив «Қарабұлақ сүт» запустил четыре цеха по переработке молока общей стоимостью 48 млн. тенге. На сегодня поголовье коров в данном кооперативе достигло 800. Среднемесячный доход каждой семьи в кооперативе, который профинансирован «Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства», составляет 178,5 тыс. тенге.

Пресс-служба акима ЮКО

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1 Комментарий Включено "В ЮКО кооперативы открывают пункты приема молока и мяса"

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Bok
…В цифрах разберитесь, Уважаемая Пресс-служба акима ЮКО: — Стоимость этого проекта — 9 млн. тенге; — Крупного рогатого скота — 6130 голов! Получается, стоимость одной коровы (включая его содержание и откорм) составляет — 1468 тенге, когда на рынке 1 кг. мяса минимум 1200 тенге!!!!!! Далее: — Количество членов — 130 чел.; — Среднемесячный доход каждой семьи в кооперативе — 178,5 тыс. тенге; Итого общий доход членов кооператива свыше — 23,2 млн. тенге!!!!!!! И это при том, что: «Из 6130 голов крупного рогатого скота, которое насчитывалось здесь в настоящее время, на сегодня поголовье коров в данном кооперативе достигло 800»!!!!!!!!! НИКАКОЙ ЛОГИКИ,… Показать весь текст »
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