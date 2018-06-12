В Южно-Казахстанской области осужден местный житель, убивший знакомого из-за 5,8 миллиона тенге, передает МИА «Казинформ».

Межрайонный специализированный суд по уголовным делам ЮКО приговорил подсудимого к 20 годам лишения свободы.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимый заранее договорился со своим ранее судимым соучастником. Затем они обманом вызвали знакомого, который собирался купить грузовик, к селу Карабулак. Потерпевшего, который приехал за город на своей легковой автомашине, задушили и сожгли его тело вместе с автомашиной. Разбойным путем были присвоены деньги потерпевшего в размере 5,8 млн тенге. Позднее подсудимый С. был задержан по подозрению в совершении этого преступления, а его соучастник до сих пор находится в розыске.

Подсудимый С. был признан виновным по статьям 99 часть 2 пункты 7 и 8 «Убийство», 192 часть 4 пункт 2 «Разбой» и 202 часть 2 пункт 1 «Умышленное уничтожение или порча чужого имущества», с отбытием наказания в исправительном учреждении чрезвычайной безопасности.