Объявление «о продаже медведя» на скотном рынке села Карабулак Сарыагашского района появилось в социальных сетях, сообщает Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Медведя держали в клетке на сельском скотном рынке в селе Карабулак Туркестанской области. О том, что на рынке обитает дикий зверь, в полицию сообщил местный житель.

«В Сайрамское районное управление полиции обратился местный житель, он сообщил, что на территории скотного рынка, расположенного в селе Карабулак Сайрамского района Туркестанской области в клетке держат медведя», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

Инспекторы природоохранной полиции,территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и РГКП «ПО «Охотзоопром» обследовали рынок. Они действительно обнаружили медведя, которого держали внутри металлической сетки размером 2х3 метра.

«Этот факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 339 УК РК – «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Проводится досудебное расследование», – отметили в полиции.

В пресс-службе департамента добавили, что медведя передали в зоопарк Шымкента, сообщает InformБЮРО.