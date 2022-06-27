В Шымкенте наградили работников СМИ

Аким Шымкента поздравил журналистов третьего мегаполиса с профессиональным праздником, передает OTYRAR.

Работникам СМИ вручили благодарственные письма и дипломы в разных номинациях! Программа «Народ и Власть», которая выходит по будням несколько лет, получила номинацию, как лучший проект.

Программа «Народ и Власть» за несколько лет стала популярна не только в Шымкенте, но и за пределами страны. Во время прямого эфира студийный телефон разрывается от звонков, а соцсети — от вопросов. В студию приходят чиновники разных рангов. Глава города — не исключение.

В профессиональный праздник сотрудников СМИ, местные власти отмечают тех, кто отличился. Программа «Народ и Власть» стала лучшим проектом телеканала «Отырар».

Руководитель пресс-службы городского управления здравоохранения и ведущая программы «Аман бол» Лаура Нахыпкызы — стала лучшей в своей номинации.

Лучшим журналистом 2022 года признан корреспондент НАР ТВ Нурлан Пайызов.

«Так как журналисты всегда рядом и ходят с нами по всем мероприятиям, уже как родные стали! Да критикуют, всегда первые на месте событий и это хорошо! Поздравляем вас, с праздником», — сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

У журналистов очень ответственная и нередко опасная работа. Во время награждения, в очередной раз был поднят вопрос повышения статуса журналистов, их социальных гарантий и защиты. Но пока в отраслевом законе прописаны только наши права и обязанности.