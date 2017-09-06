В ЮКО в 2018 году начнется строительство 30 малых водохранилищ

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В ЮКО в 2018 году начнется строительство 30 малых водохранилищ

В ЮКО в 2018 году начнется строительство 30 малых водохранилищ. Об этом стало известно на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в ЮКО.

В заседании приняли участие аким ЮКО Жансеит Туймебаев, члены комиссии, акимы районов и городов и руководители ответственных управлений, сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

На повестке дня участники заседания обсудили ход реализации комплекса мероприятий по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы в рамках Дорожной карты.

С докладом на эту тему выступил временно исполняющий обязанности руководителя областного управления сельского хозяйства Турганбек Оспанов.

По его словам, в регионе реализовано 98 инженерных противопаводковых мероприятий, идентифицировано 30 малых водохранилищ, общий объем которых составляет 342,75 млн. квадратных метров.

В результате разработана проектно-сметная документация по 12 объектам. В этом году для 2 объектов из местного бюджета выделено 174, 2 млн. тенге, а для оставшихся 10 объектов предусмотрено 960,98 млн. тенге.

Однако при утверждении республиканской «Дорожной карты» — 29 объектов по Южно-Казахстанской области не вошли в список. Для этих 29 объектов на региональном уровне был разработан комплекс специальных мероприятий, а их областного бюджета выделено 2,1 млрд. тенге. Общая стоимость строительства 30 малых водохранилищ на 2-ом этапе составляет порядка 6,3 млрд. тенге.

На сегодня на первом этапе плана планируется реализовать 5 проектов общей стоимостью 3,8 млрд. тенге.

 

Еще один вопрос на повестке дня — профилактика особо опасных инфекционных заболеваний. На эту тему с докладом выступил руководитель департамента общественного здравоохранения Южно-Казахстанской области Нурбек Нышанов. По его словам, в области по сравнению с прошлым годом, случаи укусов клещей сократились на 28,9%.

Подводя итоги совещания, аким области поставил ряд конкретных задач руководителям ответственных управлений по основным вопросам.

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