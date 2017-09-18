В ЮКО в результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и трое пассажиров

Сегодня, утром 18 сентября 2017 года на автодороге Шымкент-Арысь-Шардара водитель автомашины «Хундай-Старекс», 1995 г.р., совершил столкновение с автомашиной «Газ-53», после чего не справившись с рулевым управлением, выехал на обочину, где допустил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались двое пассажиров «Хундай»: парень, 1994 г.р. и девушка, 1998 г.р. Водитель «Хюндай» и еще двое его пассажиров, женщина, 1970 и парень, 1995 г.р. были доставлены в больницу Арысского района, где водитель и 22-летний молодой человек впоследствии скончались. 47-летняя пострадавшая госпитализирована в реанимацию данной больницы. Все жители ЮКО.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР и возбудили уголовное дело по статье 345 ч.4. УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Назначен ряд экспертиз.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства происшедшего ДТП. Проводится досудебное расследование.