В ЖКХ Шымкента объяснили варварскую обрезку деревьев в минувшие выходные. Реакция горожан на обрубки еще вчера раскидистых деревьев по улице Жибек жолы, мягко говоря, возмутительная. Шымкентцы не могли найти слов от негодования. Коммунальщикам пришлось объяснить ситуацию.

Многолетние деревья по улице Жибек жолы действительно пойдут под нож, пояснили в отделе транспорта и автомобильных дорог ЖКХ Шымкента.

«По проекту расширения улицы Жибек жолы под сруб попадают 75 деревьев. — прокомментировал ситуацию Ерлан Есиркепов, заместитель начальника АД и ПТ Шымкента, — Отрезок от улицы Казыбек би до улицы Адырбекова строители уже практически завершили, на этом участке тоже были спилены деревья. Сейчас идет этап реконструкции от Адырбекова до улицы Аймаутова. Мы не можем оставить деревья на проезжей части, к сожалению…»

В случае с деревьями на Жибек жолы не поможет даже спецмашина Optimal-1400, предназначенная для пересадки крупных деревьев. Технику приобрели в прошлом году и уже опробировали в дендропарке.

«Под землей, прямо где растут деревья, проходят коммуникации. Деревья старые с большими запутанными корнями, — пояснил Есиркепов, — Если даже попробовать их пересадить, велика опасность повреждения подземных сетей. Поэтому было принято решение эти деревья удалить».

75 деревьев, которыми пришлось пожертвовать ради расширения улицы Жибек жолы, будут заменены на молодые саженцы.

Напомним, в понедельник 18 сентября на редакцию медиахолдинга Отырар обрушился шквал звонков. Возмущенные шымкентцы просили о помощи. Горожане были уверены, что коммунальщики возобновили, так называемую «санитарную обрезку», с которой ежегодно борются десятки жителей города. Чаще всего, после такой адской обрезки, деревья превращаются в куцых инвалидов или вовсе не выживают.