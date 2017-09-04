Видео с «заправкой воздухом» на АЗС в Шымкенте прокомментировали в компании. В пресс-службе ТОО «Газпром нефть-Казахстан» пояснили, что, по результатам предварительного расследования, факт мошенничества подтвержден не был, сообщает tengrinews.kz.

Инцидент произошел 1 сентября на АЗС 210. «Произошел технический сбой работы топливораздаточной колонки на показателе 25 литров. Топливо по факту заправлено не было. После чего клиент продолжил заправку на другой колонке. Он произвел оплату только за 62 литра», — пояснили в компании.

По словам представителя компании, технические неполадки уже устранили.

«Оператор-кассир, которая повела себя некорректно по отношению к клиенту, на данный момент отстранена от работы. Для нас клиент в приоритете. Нужно вести себя подобающим образом, не повышать голос», — сообщили в организации.

Напомним, на АЗС в Шымкенте в 70-литровый бак автомобиля заправщики умудрились поместить 95 литров бензина. Узнав, что его бак «резиновый», владелец автомобиля попытался добиться объяснений у сотрудников заправочной станции. Но в ответ получил только хамство и требование заплатить.

В неприятную ситуацию попал уроженец Арыси Асет Кыдыров на автозаправочной станции на выезде из Шымкента по трассе в сторону Кызылорды. Все происходящее молодой человек записал на камеру мобильного телефона и прокомментировал.

«В баке оставалось порядка 7-8 литров бензина и мы свернули к заправке. Подъехали к заправке «Газпромнефть» и попросили залить полный бак, — пояснил видео Асет. — Начали с первой колонки, но пистолет перестал заливать бензин. Бак был не полный и мы продолжили заправлять машину из другого пистолета. В итоге мне предъявили счет на 62 литра бензина из первой колонки и 25 литров бензина со второй… Как???? Бензобак емкостью 70 литров!!! Плюс остатки бензина в баке… Получается, что у меня в баке 95 литров????»