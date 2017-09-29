Внимание! В Шымкенте с 30 сентября часть дорог будет перекрыта

Уважаемые гости и жители города Шымкента!
Согласно генеральному плану развития города Шымкента и в целях развития транспортной инфраструктуры, на сегодняшний день проводятся работы по реконструкции улицы Жибек жолы, Торекулова (от улицы Аймаутова до улицы Казбек би).
В связи с проведением строительно-монтажных работ по улице Жибек жолы (от Акпан батыра до Мадели кожа) будет закрыт с 30 сентября по 30 октября 2017 года.
Просим извинения за временные неудобства.
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента
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