Внимание! В Шымкенте с 30 сентября часть дорог будет перекрыта

Уважаемые гости и жители города Шымкента!

Согласно генеральному плану развития города Шымкента и в целях развития транспортной инфраструктуры, на сегодняшний день проводятся работы по реконструкции улицы Жибек жолы, Торекулова (от улицы Аймаутова до улицы Казбек би).

В связи с проведением строительно-монтажных работ по улице Жибек жолы (от Акпан батыра до Мадели кожа) будет закрыт с 30 сентября по 30 октября 2017 года.

Просим извинения за временные неудобства.

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента