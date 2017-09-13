Вы не можете написать свое имя на латинице. Нам жаль :(

Многие имена невозможно написать на латинице, а названия городов Казахстана выглядят очень необычно. Молодой казахстанец создал сервис, который поможет написать имя латинскими буквами. Многие пользователи интернета были уверены, что это приложение — шутка. И резюме: «Нам очень жаль, но вы не можете написать свое имя на латинице», не более, чем просто окончание розыгрыша…

Новый вариант казахского алфавита был представлен учеными 11 сентября в ходе парламентских слушаний.

«Принятие нового письма отнюдь не означает смену одних знаков другими. Это исправление недочетов, касающихся правописания, допущенных в предыдущих вариантах алфавита. В этой связи, на наш взгляд, с созданием алфавита и его внедрением также необходимо принятие новых правил орфографии. В предлагаемом варианте взяты только исконные знаки латинского алфавита», — отметил Ербол Тлешов, один из создателей нового алфавита.



«Диакритики (различные надстрочные, подстрочные, реже внутристрочные знаки) не дают полной возможности и гарантии для сохранения специфических звуков казахского языка. Так, смартфоны и другие средства письма поставляются к нам из различных стран, где используют всего лишь 26 латинских букв. Если мы будем вносить диакритические знаки в новый алфавит на латинице, то в силу их редкого использования мы можем потерять исконные звуки, специфические для казахского языка. Даже сейчас, особенно среди молодежи, распространена практика замены буквы «ә» на «а», «қ» на «к», а некоторые даже игнорируют в письме такие звуки, как «ғ», «ң», «ү», «ұ»», — отметил Ербол Тлешов.

«Если мы будем в классический алфавит, который используется ведущими странами мира, внедрять различные знаки, то мы не добьемся поставленной нами цели. Путем использования диграфов мы сохраним наши специфические звуки, а диакритическое различие звуков, которое предлагают наши некоторые коллеги, позволяет не сохранить природу звука, а только различать похожие буквы на письме условными знаками. Если диграфы передают один звук двумя знаками, то диакритики, передающиеся посредством надстрочных, подстрочных знаков, являются искусственно созданными», — считает филолог.

«Три казахских гласных фонемы — это мягкие «ә», «ө», «ү», обозначаются диграфами. Например, звук «е» в сочетаниями с твердыми гласными звуками «а», «о» , «u» дают звуки «ә» , «ө», «ү». Диграф «ае» обозначает букву «ә». Мы выбрали такое обозначение для передачи гласных звонких звуков. (…) Специфический звук в казахском языке — это звук «ң», который передает передается в английском языке «ng». Такой диграф имеется во многих странах. Это будет легко восприниматься населением. Звук «ғ» передается благодаря диграфам «gh». Как известно, в казахском языке «ғ» имеет мягкую пару «г», поэтому прибавляя к нему знак «h» мы получаем твердый звук «ғ». То есть получается, что некоторые звуки мы будем передавать через диграфы», — отметил специалист.

Директор республиканского центра развития языков отметил, что новый вариант алфавита прошел апробацию.

«Особенно молодежь имеет хорошие навыки использования латинского алфавита. В какой-то степени у них сформировано зрительное восприятие к нему. Письменный навык — это дело времени. Единый стандарт алфавита государственного языка будет проводиться поэтапно. Поэтому его освоение гражданам Казахстана не принесет никаких затруднений», — выразил мнение Ербол Тлешов.

«Никаких затруднений» решили проверить технически подкованные молодые казахстанцы. Дмитрий Майжанов, корреспондент forbes.kz, создал сервис, который позволяет увидеть, как ваше имя будет выглядеть на латинском, по новым правилам казахского языка. Сервис активно тестируется в социальных сетях.

И если с казахскими именами «перевод» работает относительно исправно, то с русскими происходит полная неразбериха. С именами в которых есть буква «я», которую исключили из алфавита, просто беда. Имя Анастасия, например, система даже не может перевести, но все же предлагает такой вариант — Анастаси@.

«Вы не сможете написать своё имя на казахском языке в латинской транскрипции. Нам жаль :'( «, — пишет система.

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Это совершенно не шуточный сервис, узнать, как пишется имя буквами нового алфавита можно по ссылке: mening-atym.kz.

Многие пользователи социальных сетей заметили «w» — непривычную в своих именах. «Mwrat Dzhwmagaliev… — написал Мурат Джумагалиев. — А вы уверены, что это прочтет еще кто-то, кроме самих разработчиков???» Мурат говорит, что отправил эту «абракадабру» своим иностранным друзья — прочесть его имя они тоже не смогли…

Уже 12 сентября в Службе центральных коммуникаций разработчики ответили на интересующие вопросы.

«Всех пугает знак «W». Звук, который обозначает «W», в английском языке есть. Артикуляционно вы все нормально воспринимаете. Абсолютно идентичные звуки в казахском языке — вы не воспринимаете. Вот психологический момент какой. В русском языке этого звука нет, поэтому многие наши (название города) Кокшетау пишут, произносят, как Кокчетав. А этот звук один из самых частотных в казахском языке и, самое главное, имеет морфологическую функцию. Самый важный момент — поэтому с этим звуком, видимо, с самими казахами нам придется еще повозиться», — уверен доктор филологических наук, профессор Алимхан Жунисбек.

Не отреагировать социальные сети не могли. Не удержались. Веселые словечки, прочитанные с привычным нам произношением, обретают совершенно другой смысл.

Конечно, сразу заговорили о документировании.

«Те документы, которые сейчас на руках, будут действовать до истечения сроков действия, — отметил Ерболат Досаев, заместитель премьер-министра РК, — латиница будет вводиться динамично, но без спешки…»

«Как??? — интересуются в комментариях казахстанцы, имеющие в своих инициалах буквы ю,я и и. — Выбирать имена и фамилии попроще? Документ в любом случае будет выдан на государственном языке…»

Разработчики нового казахского алфавита отметили, что представленный вариант еще не утвержден. Все предложения и замечания от населения будут приниматься и учитываться.

Если будут дельные предложения, можно обращаться в Комитет по языкам и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК либо в Республиканский центр развития языков имени Шаяхметова по телефонам: 48-83-67, 40-83-93, 40-63-83.