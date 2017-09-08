За ведро желудей в зоопарке Шымкента подарят морскую свинку

Зоопарк Шымкента просит горожан помочь в сборе желудей. Акцию помощи в заготовке в зоопарке проводят ежегодно. И зачастую на призыв откликается невероятное количество людей.

«Наступила золотая осень — пора сбора желудей. И именно сейчас Шымкентский зоопарк, как и многие зоопарки других государств просит помощи наших детей и их родителей, в заготовке корма для животных на зиму, и объявляет акцию «Желудёвая осень-2017″», — отмечено в обращении зоопарка к шымкентцам.

В этом году всех, кто принесет в зоопарк собранные желуди, ждет сюрприз. За пятилитровое ведро чистых и сухих желудей зоопарк дарит морскую свинку!

Желуди принимаются с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Поспешите! Подробности акции можно узнать по телефону: 8 (7252) 39-32-72.