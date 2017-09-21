Жителей микрорайона в Шымкенте огородили двухметровой стеной

Жителей микрорайона Кайтпас-1 в Шымкенте огородили двухметровой стеной. Сегодня из окон горожан не видно ни площади Наурыз, ни парка развлечений Жайлау- Кол …- только один сплошной «железный занавес».

Специалисты поспешили успокоить местных жителей, мол, радуйтесь господа, вам же лучше сделали. Новая стена — шумоизоляционная. Кайтпасовцев отныне не будут беспокоить громкие звуки, доносящиеся с парка и площади во время проведения праздничных мероприятий.

Двухметровое ограждение в микрорайоне Кайтпас-1 — напротив озера Тулпар и площади Наурыз -появилось в Шымкенте относительно недавно.

30-сантиметровый фундамент удерживает на себе каркасную конструкцию из металла с шумоизоляционной панелью. Такие заборы сегодня едва ли не самое перспективно развивающееся направление в строительстве ограждений, говорят специалисты. Они уверяют, что звукоизоляционная стена была возведена по просьбе самих жителей.

«Стена в микрорайоне Кайтпас выросла по просьбе жителей микрорайона. Они жаловались на то, что при проведении праздничных мероприятий на площади Наурыз громкая музыка доставляет массу неудобств», — пояснил Султанхан Тузелов, заместитель руководителя отдела ЖКХ Шымкента.

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Сами горожане к современной шумоизоляции отнеслись неоднозначно. Одним такая идея пришлась по душе — жить по соседству с самой большой и шумной площадью города невыносимо, к тому же доносятся неприятные запахи со стороны зоопарка. Другие жители Кайтпаса чувствуют себя заключенными. Им кажется, дома обнесли забором специально, чтобы они не портили внешний вид города.

«Зачем нужна была эта стена? Потратили миллионы на то, что мешает обзору местных жителей. Можно же было тратить эти деньги на более полезные дела. А так власти наши просто решили прикрыться от безобразия, которое творится на обочине проспекта», — говорит житель житель микрорайона.

На строительство шумоизоляционной стены протяженностью 250 метров из городской казны было выделено 50 млн тенге. Строительные работы проводила компания ТОО «Боонис СК.