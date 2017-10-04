Водителя грузовика Howo, столкнувшегося с электровозом в Шымкенте, «вырезали» из кабины

Водителя грузовика Howo, столкнувшегося с электровозом, «вырезали» из кабины, мужчине понадобилась помощь спасателей. Столкновение многотонника и электровоза произошло в Шымкенте на перегоне «Кызылсай – Казыгурт».

В результате удара электровоз сошел с рельсов. Водитель грузовой машины оказался зажатым в салоне. Понадобилась помощь спасателей, сообщила главный специалист областного Департамента по ЧС Зарипа Турусбекова.

Видео с места ужасающей аварии можно посмотреть ЗДЕСЬ

Зарипа Турусбекова так же рассказала и подробности масштабного ДТП.

«4 октября в 15:56 минут в городе Шымкенте на перегоне «Кызылсай – Казыгурт» на 10 километре пикета № 10 произошло столкновение электровоза и грузовой автомашины. В результате столкновения пострадал водитель грузовой автомашины 1970 года рождения. Он был зажат в автомашине. На место происшествия прибыл оперативно-спасательный отряд. С помощью гидравлического инструмента они достали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи. Водителю электровоза также оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался», — отметила специалист.

К слову, дорожно-транспортное происшествие не повлияло на движение поездов.