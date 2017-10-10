Бензиновая тема: громкие увольнения, наказания, народное творчество и цены

Бензиновая тема: решения, наказания, цены и народное творчество. На нехватку в Казахстане бензина и резкое подорожание самой популярной марки отреагировали все без исключения казахстанцы. Будь то чиновники, топ-менеджеры или вайнеры и прочие любители креативно отметить любое событие. В сети появился ролик об отсутствии бензина и наличии «горючих» друзей.

Да, можно выходить из положения и таким образом:

Sputniknews.kz сообщил о волне наказаний, связанных с топливным кризисом в стране. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев уволил вице-министра энергетики Асета Магауова и заместителя правления нацкомпании «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева за топливный кризис, разразившийся в стране.

В ходе заседания правительства премьер потребовал от министра энергетики Каната Бозумбаева объяснить ситуацию с возникновением дефицита с сентября этого года самой ходовой марки бензина АИ-92 на заправках страны. Выслушав доклады Бозумбаева, а также председателя правления нацкомпании «КазМунайГаз» Сауата Мынбаева, ссылавшихся на практическую остановку осенью двух крупных НПЗ на ремонт и повышение цены бензина в соседней России, глава правительства назвал их объяснения «отговорками».

Сагинтаев подчеркнул, что не может принять аргументацию министерства энергетики, а также нацкомпании, в чьем управлении находятся полностью или частично все три крупных НПЗ республики.

В итоге на имя главы государства внесено представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву. Сагинтаев заявил, что освобождает от занимаемой должности вице-министра энергетики Асета Магауова.

Главе «Самрука» Умирзаку Шукееву поручено в установленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора на председателя правления нацкомпании КМГ Сауата Мынбаева «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей» и принять меры по прекращению полномочий заместителя правления нацкомпании Данияра Берлибаева.

А в это время ХАХА-SHOW в Инстаграме опубликовали новую песню «Где бензин?». Молодые люди перефразировали известную казахстанскую песню и собрали несколько сотен тысяч просмотров за несколько часов после публикации. В отличие от «ЗЫН ЗЫН» ролик еще не стал вирусным, но исполнители уверены, что у их клипа все еще впереди.

Статистику роста цен представили в аналитической службе Finprom.kz. Сегодня цена на наиболее популярный вид топлива АИ-92 выросла до 150−155 тенге за литр.

Согласно официальной статинформации, цены на автомобильное топливо в этом году действительно резко подскочили, если сравнивать с ситуацией в 2015-2016 годах.

Бензин в этом году дорожает с такой же скоростью, что и в 2014 году — в сентябре 2017 по сравнению с декабрем 2016 уровень цен на бензин поднялся на 8,7%. Для сравнения, за аналогичный период 2016 года стоимость топлива увеличилась на 1,5%, в 2015 году — на 4,5%.

Особенно резко растут цены на АИ-92: за 9 месяцев текущего года они выросли на 9,4% — за аналогичный период прошлого года цены поднимались всего на 1,5%. Более значительный уровень роста наблюдался в 2014 году, когда за 9 месяцев цены увеличились сразу на 11,4%.

Дизельное топливо в этом году дорожает менее резко, чем в 2016 году — прирост цен с января по сентябрь составил 11,3% против 27,3% годом ранее.

Цены на остальные виды бензинов в этом году идут в след за темпом роста цены на АИ-92: бензин марки АИ-92, АИ-96 подорожал в сентябре по сравнению с уровнем на декабрь 2016 года на 8,8%, бензин АИ-98 — на 5,7%.