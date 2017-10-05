Делегация из Ирана намерена наладить с ЮКО деловое сотрудничество

В Южном Казахстане находится с двухдневной рабочей поездкой делегация из провинции Хорасан Исламской Республики Иран.

Сотрудничество между двумя странами крепнет с каждым годом. Следует отметить, что Иран — одна из первых стран, признавших независимость Республики Казахстан.

В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Исламской Республикой Иран.

Глава региона знакомит партнеров из иранской провинции с инвестиционным потенциалом области, с достижениями в сельском хозяйстве.

Губернатор Алиреза Рашидиан благодарит за теплый прием и сразу переходит к делу. Как только обе стороны определятся с наиболее импортируемыми и экспортируемыми товарами между двумя регионами, можно смело открывать новые совместные производства.

Иран — развитая индустриально-аграрная страна, обладает значительным экономическим потенциалом. Активно развивается промышленность, нефтегазовая сфера и сельское хозяйство. В 2016 году торговый оборот Южного Казахстана с Исламской республикой Иран составил 19 миллионов долларов.

Алиреза Рашидиан, губернатор провинции Хорасан Резави Исламской Республики Иран: «Это не первый визит иранцев. На этот раз мы приехали с предложениями по созданию совместной палаты предпринимателей для развития малого среднего бизнеса в двух странах, а также в организации выставок, чтобы бизнесмены имели возможности узнать о продукциях выпускаемых в Иране и Казахстане. Подобные выставки иранцы проводят уже в Алматы. Сотрудничество также будет налажено в сфере образования, культуры, здравоохранения и сельском хозяйстве.

Алиреза Рашидиан отметил, что за год в провинцию Хорасан приезжает свыше 20 миллионов туристов. А потому не случайно в состав иранской делегации включили руководителя аэропортов бизнес-партнёров. Иранцы предлагают облегчить визовый режим и таможенные процедуры.

После обмена памятными сувенирами делегация направляется в выставочный центр. В Корме представлены ковровые изделия, как южноказахстанского производства, так и иранского.

В ходе двухдневного рабочего визита гости посетят предприятия в индустриальной зоне и встретятся с представителями бизнес-сообщества.

Шынар Оразова