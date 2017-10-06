Главарь ОПГ из ЮКО при задержании отстреливался и ранил полицейского

Главарь ОПГ при задержании отстреливался от полицейских. Полицейскому из ЮКО, рискуя собственной жизнью, удалось задержать вооруженного преступника, скрывавшегося от уголовного наказания в Алматы, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

В период с 2014 по 2017 годы в отдел полиции Кентау поступали заявления от местных жителей с одними и теми же фактами. Неизвестные проникали в их квартиры и похищали деньги, золотые изделия и бытовую технику. А из подворья частных домов уводили домашнюю скотину.

В марте 2017 года городские полицейские в ходе проведения целенаправленных оперативных мероприятий задержали 8 подозреваемых, местных жителей 1993, 1994, 1995 и 1996 годов рождения. Организатору преступной группы 24-летнему Елемесу Сабиту тогда удалось скрыться.

У задержанных оперативники частично изъяли похищенные вещи. Им было предъявлено обвинение в совершении 24 фактов квартирных краж. Ущерб, нанесенный этой преступной группой, насчитывался миллионами.

В июне всех членов преступной группы Елемеса осудили к различным срокам наказания. А самого Елемеса сотрудники Кентауского ГОВД в мае этого года объявили в розыск.

Спустя четыре месяца в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ГОВД установили возможное местонахождение разыскиваемого Елемеса.

Оперативники криминальной полиции Самат Бухарбаев и Ернар Анарбеков отправились в Алматы. Цель поездни понятна — поиска скрывавшегося преступника.

28 сентября примерно в 23:00 во время задержания Елемес оказал активное сопротивление и начал стрелять в сторону полицейских. 27-летний капитан полиции Анарбаев, несмотря на ранение, смог надеть наручники на преступника и сдать его подоспевшему на помощь экипажу «Буран».

В настоящее время разыскиваемый Сабит Елемес водворен в изолятор временного содержания ДВД Алматы. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ауэзовского РОВД ДВД г.Алматы по трем статьям УК РК: 287 «Незаконное ношение, хранение и перевозка оружия», 293 «Хулиганство» и 380 «Применение насилия в отношении представителя власти». Начато досудебное расследование.