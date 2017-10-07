Из Чимкента в Шымкент за пять минут

Ровно 25 лет прошло с тех пор, как Чимкент стал Шымкентом. Почему было принято решение о переименовании? Пришли ли изменения в жизнь города со сменой названия? Корреспондент ТК «Отырар TV» Зарина Шарипова постаралась уложить эпохальное событие в пять минут телевизионного сюжета.

Сегодня Шымкент — областной центр с развитой инфраструктурой, интересными достопримечательностями, город, согретый теплом солнца и людей. За свою длинную историю нашему городу пришлось многое пережить и многое поменять, в том числе и свое имя.

Чимкент (или что-то очень близкое к этому названию)… Первое, на сегодня известное упоминание о городе мы встречаем в книге «Зафар-Наме» — книге историка эпохи Тимура и тимуридов Шарафадина Иезди, сообщившего, что в 1365 — 1366 годах по современному летоисчислению Тимур, отправляясь в поход на Моголистан, нашел свои обозы недалеко от Сайрама, в селении Чимкент.

Момбек Абдакимулы, историк, сотрудник архива ЮКО: «В 1914 году Чимкент был завоеван российскими войсками во главе с генералом Черняевым. И до 1921 года город назывался Черняевым. После депутатам удалось добиться возврата прежнего названия Чимкент. Чимкент «продержался» до 1992 года, а после было принято решение назвать город Шымкентом. О предложении, которое исходило от народа и впоследствии было поддержано депутатами, тогда были напечатаны статьи в газетах «Южный Казахстан» и «Панорама». Только потом этот вопрос был поднят на республиканском уровне, было решено, что город отныне будет Шымкентом».

Это было постановление президиума Верховного Совета Республики Казахстан «О переименовании и упорядочении транскрибирования на русском языке наименований отдельных административных единиц Республики Казахстан» от 8 сентября 1992 года за № 1613.

Один из пунктов Постановления гласит: «Город Чимкент Южно-Казахстанской области переименован в город Шымкент». Согласно документу, изменена и транскрипция его написания на русском языке. Сделано это, как написано в начале документа, «в целях возрождения национальной топономики, восстановления исторических наименований…» Постановление подписано Серикболсыном Абдильдиным, на то время председателем Верховного Совета РК.

Исторический документ хранится в областном архиве и каждый желающий может с ним ознакомиться.

Переименование города не изменило значения его названия: в этимологии он, как и прежде, оставался «зеленым городом», ведь с тюркского «Чим» или «Шым» переводится как «дёрн», «луг», а кент – «город». Однако разница была в транскрибировании, «Шымкент» – это произношение свойственно казахскому языку.

Александр Подушкин, доктор исторических наук, археолог: «Дело в том, что Чимкент — это так называемый жокающий диалект тюркского языка. В данном случае он свойственен узбекскому населению. Шымкент — это традиционное звучание казахское. Сама лексема «Шым», «дёрн» и «чим» — это одно и то же. Но наше руководство по тем временам решило так. Никаких особых перемен в названии не произошло. То есть, этимология слова «город в низине, где растет чим, дёрн, она осталась прежней».

Но изменение названия города было и шагом к становлению независимости Казахстана. Новая история города началась еще и потому, что это был период становления независимого Казахстана. Было принято множество проектов по модернизации города.

Новая история Шымкента «писалась» с неимоверной скоростью: перестраивались и возводились новые улицы, главные административные здания, парки, дома. Теперь во всех документах город указывался исключительно как Шымкент.

Елена Бояршинова, журналист, жительница Шымкента: «Потом стали писать именно Шымкент постоянно, не только говорить, но и писать. Во всех официальных документах нам привыкшим, что «жи-ши пиши с буквой и», это было дико, но мне кажется, человек ко всему привыкает. Мне, например, нормально. Я спокойно говорю и Чимкент, и Шымкент, причем меня никто никогда не останавливает, никто никогда не делает замечания, что я, например, говорю неправильно, когда я говорю Чимкент… Но мои дети говорят «Шымкент», потому что другого слова они не слышали».

Все мы, люди разных поколений, живем в одном городе, который любим. Влюбляются в Шымкент и гости из других стран, стараясь запечатлеть на фотографиях знаковые места. Впрочем, этим они не сильно отличаются от местных жителей, для которых дело чести — сделать фото на фоне инсталляции «Я-сердце-Шымкент».

Все, кому интересная история Чимкента (Шымкента) в фотографиях, могут посмотреть уникальные темы:

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