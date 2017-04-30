30 дней до Победы. Истории военного Чимкента (тест)

Дни до Великой Победы. Пришло время включать обратный отсчет… 30, 29, 28… 6, 5, 4… Каждый день до знаменательной даты — 9 Мая — наш информационный портал Otyrar.KZ будет рассказывать истории, так или иначе связанные с Великой Отечественной войной и Шымкентом.

Предлагаем окунуться в историю нашего славного города, который в годы войны был важным стратегическим объектом. И не только! В нашем городе жили Люди — только так и не иначе! И приезжали Люди…

Предлагаем вашему вниманию и материалы, рассказывающие о подготовке в празднику Великой Победы и современные истории. И все они будут о войне и о людях.

Предлагаем вам пройти тест «Истории военного Чимкента». Может быть, вы об этом знали, а может быть события военных лет станут для вас открытием.

(Внимание, возможно программе понадобится время на загрузку)

В оформлении теста использованы фотографии из открытых Интернет-источников.

