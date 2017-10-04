Когда в Шымкенте начнется отопительный сезон? Сегодня жителей Шымкента этот вопрос волнует очень серьезно. Панельные многоэтажки остыли за несколько дней и превратились в холодильные камеры. Из-за резкого понижения температуры большинство горожан испытывают определенный дискомфорт.

Однако, согласно нормам, отопительный период — период года, когда устойчивая среднесуточная температура наружного воздуха меньше или равна +8 град. Кроме того, согласно нормам, централизованное отопление в Шымкенте включается тогда, когда среднесуточная температура на улице в течение пяти дней опускается ниже отметки в +8 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха на этой неделе продержится на уровне +14 – +15 градусов. А со следующей недели ожидается потепление до +24. Если прогнозы синоптиков не подтвердятся и в течение пяти суток подряд в Шымкенте среднесуточная температура воздуха продержится ниже отметки в +8 градусов, будет принято решение о подключении города к теплу.

Ориентировочная дата начала отопительного сезона — после 20 октября. В любом случае, в первую очередь в городе будут подключены социально значимые объекты: школы, детские сады, больницы. После подачи тепла в госучреждения, теплоснабжение дойдет и до абонентов-частников.

Напомним, из-за резкого похолодания отопительный сезон уже стартовал в Астане. Аким столицы подписал распоряжение о начале подачи тепла в дома горожан еще 27 сентября. В садах и школах столицы батареи потеплели днем ранее.

Одновременно с Астаной отопительный сезон запустили в Кустанае, с 1 октября начал принимать теплоснабжение Семей. С 5 октября кызылординские тепловые сети начали заполнятся водой.