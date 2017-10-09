Мальчику, получившему удар током в шымкентском парке, пересадили кожу

Трехлетнему Ринату Ауелтаю, получившему сильнейший удар током в шымкентском парке Независимости, сделали операцию по пересадке кожи. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщила мать малыша Жанат Азимова.

«Врачи взяли участок кожи с его бедра и пересадили на обожженную часть руки. Операция продлилась около часа. Сын находился под наркозом. Все прошло хорошо», — рассказала Жанат Азимова.

Женщина добавила, что ребёнку предстоит ещё одна подобная операция — вторая рана на руке тоже требует пересадки.

Напомним, седьмого сентября трехлетнего ребёнка едва не убило током во время прогулки с матерью в шымкентском парке Независимости. Малыш поскользнулся и упал, случайно схватившись за оголенный электропровод от осветительных приборов, лежавший в открытом доступе под одной из лестниц. Он чудом остался жив, но получил ожог 4-ой степени и две пятисантиметровые раны на правой руке.

Сейчас ребёнок находится в областной детской больнице города Шымкента.

Диана Ахметова