«Работодатель погибшей школьницы взят под стражу»: ДП Шымкента

Убитая горем мать 15-летней Акару Курулбай третий месяц плачет на могиле дочери.

Школьница погибла от удара током в кафе в одном из развлекательных центров Шымкента. Девочка подрабатывала разнорабочей. Мать Акару настаивает на умышленном убийстве.

Бибайша Куттебаева, мать погибшей:

«Я две недели ждала, когда коллеги моей дочери придут к нам домой и расскажут как умерла моя девочка. Но, никто так и не пришел. За день до смерти, Акару пришла домой и сказала «мама они за пять дней моей работы ничего не выплатили, а мои коллеги получили аванс, я завтра последний день буду работать и уволюсь». Я подозреваю, что с моей дочерью что-то сделали, из-за того, что она попросила зарплату. Полицейских Каратауского района вообще не было, правоохранители бездействуют! До вчерашнего дня никто не работал!».

Родственники погибшей Акару недовольны работой следствия и боятся, что виновные не понесут должного наказания.

Бибайша Куттебваева, мать погибшей:

«После того, как мы привлекли СМИ, сотрудники полиции привели к нам домой начальство этого кафе. Когда я спросила почему они привели их, они ответили, что начальство хочет попросить прощения. У меня много вопросов к следствию. Результаты экспертизы были готовы 22-го июня, трудовая инспекция признала виновным работодателей моей дочери. Но, полиция Каратауского района не работает. Пришлось привлечь начальника полиции Шымкента Кайрата Дальбекова, я ему всё высказала, когда зашла к нему. Только после этого задержали гражданина Пакистана, руководителя кафе. Это затянулось на три месяца!»

Правоохранители сообщили, что работадатель погибшей Акару задержан и находится в изоляторе.

Умирбек Бекбердиев, заместитель начальника следственного управления ДП г.Шымкента:

«По факту гибели девушки в пиццерии: полиция взяла под стражу работодателя. В начале июля в Каратауский районное управление полиции обратились родители 15-летней девочки, которая погибла в результате удара током на рабочем месте, где она подрабатывала. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». Назначили экспертизы. В рамках уголовного дела, учитывая, что подозреваемым является иностранный гражданин, а именно пакистанец, расследование заняло определенное время. Сегодня с участием специалиста-переводчика, следователи провели все необходимые процессуальные действия. Подозреваемого, водворили в ИВС. Также сообщаем, что после получения результатов электро-технической экспертизы дело направят в суд».

По словам матери погибшей, заведение, где от удара током погибла ее дочь, работает и сегодня.