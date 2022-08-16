Годовалый ребенок скончался от удара током в Шымкенте

Годовалый ребенок схватил руками оголенный провод и скончался на месте, передает OTYRAR.

Как сообщили в городском ДЧС, трагедия произошла 15 августа поздним вечером в микрорайоне Нуртас Каратауского района. Со слов родителей, в частном доме стояла печь «Асель» с подключением к току через удлинитель. Рядом играл ребенок и по неосторожности схватил руками оголенный электропровод. Он скончался на месте происшествия.

«В городе в августе произошло 2 несчастных случая, в результате удара электрическим током. В одном из них пострадала девочка 2013 года рождения, а ребенок 2021 года рождения скончался», — приводят неутешительную статистику в ДЧС Шымкента.

Департамент по ЧС г. Шымкент предупреждает! Уважаемые родители! Будьте внимательны к детям! Не позволяйте детям играть рядом с опасными электрощитами, открытыми электропроводами! Своевременно заменяйте изношенные электрические провода и соблюдайте меры предосторожности.