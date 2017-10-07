Молодые врачи ЮКО получат по миллиону тенге. В области изменен пакет социальной помощи специалистам, которые готовы ехать на работу в сельскую местность. Если молодой доктор едет в аул и обязуется отработать пять лет, единовременная помощь при переезде с 1 января 2018 года увеличивается в 10 раз.

По настоящее время единовременное пособие врачам, выбравшим село для работы, составляет 100 тысяч тенге. Правда и срок контракта меньше — три года. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ЮКО сообщил руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев.

«Раньше врачи, направляемые на работу в сельскую местность, получали единовременную помощь в сумме 100 тыс тенге. При поддержке акима области Жансеита Туймебаева этот вопрос был пересмотрен. С целью снижения дефицита кадров на селе, решением областного маслихата, внесены изменения в пакет социальной помощи специалистам, направляемых на работу в сельскую местность», — цитирует руководителя облздрава пресс-служба акима ЮКО.

Примечательно, что миллион будет предоставляться только в Южно-Казахстанской области. По новому соглашению, специалисты в сельской местности должны проработать в течение пяти лет. Ранее этот период составлял три года.

В апреле этого года появилась информация о нехватке в ЮКО порядка 230 врачей. Об этом сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Роза Жаукимова, отчитываясь перед членами партии Нур Отан — кураторами по направлению «Здравоохранение». Правда, разделение нехватки специалистов для города и села озвучено не было. Но дефицит есть.