Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на латинице

Президент подписал Указ о переводе казахского языка на латиницу. Документ «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику» был подписан главой государства 26 октября, сообщает Аkorda.kz. В новом казахском алфавите 32 буквы. Это второй вариант, предложенный общественности.

В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике.

2. Правительству Республики Казахстан:

образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику;

обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года;

принять иные меры по реализации настоящего Указа, в том числе организационного и законодательного характера.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.

Новый алфавит, утвержденный президентом 26 октября 2017 года: