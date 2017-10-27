Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на латинице

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Президент утвердил алфавит

Президент подписал Указ о переводе казахского языка на латиницу. Документ «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику» был подписан главой государства 26 октября, сообщает Аkorda.kz. В новом казахском алфавите 32 буквы. Это второй вариант, предложенный общественности.

В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике.
2.   Правительству Республики Казахстан:
образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику;
обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года;
принять иные меры по реализации настоящего Указа, в том числе организационного и законодательного характера.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.

Новый алфавит, утвержденный президентом 26 октября 2017 года:

Новый алфавит

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