Нужна ли Казахстану европейская культура?

Как развивается культура в ЮКО? Таким вопросом задалась молодежь Шымкента. Мнения молодых разделились на два лагеря: одни говорят, мол, мы отстаем от Европы, другие говорят – СТОП, культура западная не нужна, а некоторые уверяют, что всему свое время!

На самом деле, под словом культура имеется ввиду культура общества, организация творческих мероприятий и развитие творческой молодежи нашего региона.

Если вернуться к истокам казахской культуры, мы видим, как жил кочевой народ, как хранил свои традиции и развивал казахскую культуру. Но, сегодня новый век, другие взгляды и мышления. Старейшины и сегодня стараются передавать из поколения в поколения наставления своих дедов, но время, похоже, берет свое!

Команда U:projects создала свою площадку для обсуждения, здесь простые люди – творческие личности, почетные жители. На площадке есть свои правила, несмотря на чин и статус спикер выходит на зеленый ковер, на котором должен выступать. Суть проекта, по словам организаторов U:projects, не только обсуждать, но и предпринимать действия, чтобы был результат!

«Наша молодежь ничем не хуже ребят из других стран. Я понимаю, что многие сейчас опираются на Европу, говорят, что нужно перенимать опыт. Но, мы должны понимать, что перенимать нужно только полезное нам, а не все подряд. Наша команда ребят настроена выявлять таланты нашего города и региона и давать им возможность творить. Многие нас, изначально, считали проамериканской сектой, считали нас проевропейскими агентами. Мы против копирования другой культуру, мы за правильное развитие, еще раз повторю — правильное. На нашей площадке никто не критикует, у нас обсуждают и делают выводы, наверное. Мы хотим, чтоб наша молодежь не сидела просто так, мы противники того, чтоб молодой человек проводил время, как принято в Европе, к примеру, в ночных заведениях, где легально то, что у нас запрещено. Но, мы и против того, чтоб наша молодежь деградировала в аулах, мы уверены, что мы идем по правильному пути нашего президента», — сказал руководитель проекта U:projekts Тохтар Алимбеков.

Известный не только в Шымкенте, но и за его пределами журналист Кенес Исмаилов в своем выступлении затрагивает несколько тем, он уверяет, что нынешним представителям молодежи нужно воспитание, именно то, которое будет закладывать в каждого любовь к стране и только потом каждый начнет думать о культуре общества.

Есть среди спикеров и те, кто считает, что нет возможности развивать свое творчество в нашей стране, а вернее нет наставников, которые бы учили и выращивали творческую молодежь. Мол, в Европе все иначе. Молодой скульптор пришел на встречу не один, во время выступления парень презентует свою скульптуру под названием «тигрица».

«Я хочу творить, но возможности у нас мало, на сегодняшний день, нет специалистов, которые бы нас учили и давали нам уроки. В своей скульптуре я хотел передать настроение творческой молодежи, она в ярости, она хочет творить, но общество ее не принимает, это мои мысли», — говорит молодой скульптор Сарыпбеков Куандык.

Ребята из команды U:projects придерживаются другого мнения. Сегодня резиденты команды регулярно проводят мероприятия, которые развивают культуру, хоть и в минимальном процентном соотношении: квартирники, танцевальные встречи, вечера поэзии, языковые клубы, интеллектуальные встречи – и все это бесплатно. Это своеобразный вызов диванным критикам и чиновникам, которые не верят в будущее молодежи.

В легком деле кто угодно сможет блистать красноречием, говорят в народе. Не может называться культурным тот человек, который ничего не знает о собственной стране, ее истории и национальных традициях, а может только критиковать наше государство, обвиняя в коррупции, в наплевательском отношении, в краже бюджета. А ведь культурным стать никогда не поздно, элементарно нужно начать с себя и, может потом именно с тебя возьмут пример те, кто считает, что у нас все плохо. Да и нужна ли нам это европейская культура, ведь у нас и своя не беднее?!

Шуддин Саидов