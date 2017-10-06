О скончавшемся в Шымкенте при странных обстоятельствах мальчике рассказали соседи. Шымкентцев, знающих семью погибшего ребенка, статья «Доведение до самоубийства», по которой квалифицируется дело о смерти 10-летнего мальчика, очень удивила, передает МИА «DKNews».

По их словам, семья была на хорошем счету. «Прекрасная семья, абсолютно. Не пьет, не курит, работают. Такое горе!», — рассказала соседка, проживавшая в одном подъезде с мальчиком.

«Он дружил с сестренкой моего друга, катались на скейтборде. Всегда улыбался, бегал, веселый», — сообщил соседский подросток.

«Насчет суицида что-то я так сильно сомневаюсь. Такая положительная семья, очень положительная… А с другой стороны, если суицид, а почему ребенок в крови? Причем тут дым, я не могу понять?», — говорит еще одна соседка, пожелавшая остаться анонимной.

Напомним, 3 октября в 20:00 в дежурную часть Енбекшинского отдела полиции УВД Шымкента поступило сообщение работников скорой медицинской службы о том, что по дороге в больницу скончался несовершеннолетний житель Шымкента.

«Выехавшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили что, несовершеннолетний 2007 года рождения, житель Шымкента, находился у себя в квартире в одном из микрорайонов, где произошел пожар. В результате 10-летний мальчик отравился угарным газом. Соседи вызвали пожарную и скорую помощь. Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование», — говорится в официальном пресс-релизе ДВД ЮКО.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП УВД Шымкента по ст. 105 — «Доведение до самоубийства».