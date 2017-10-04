В Шымкенте прямо в автомобиле скорой помощи умер 10-летний мальчик

В Шымкенте в карете скорой помощи по дороге в больницу скончался 10-летний мальчик, передает пресс-служба ДВД ЮКО.

«3 октября 2017 года примерно в 20:00 в дежурную часть Енбекшинского ОП УВД Шымкента поступило сообщение от работников скорой медицинской службы. Медики рассказали, что по дороге в больницу скончался несовершеннолетний житель Шымкента», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Выехавшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Енбекшинского ОП УВД г. Шымкента установили, что несовершеннолетний, 2007 года рождения, житель города Шымкента, находился у себя в квартире в одном из микрорайонов, где произошел пожар. В результате 10-летний мальчик отравился угарным газом.

Пожарных и скорую вызвали соседи.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП УВД Шымкента по ст. 105 «Доведение до самоубийства», сообщили полицейские. Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.