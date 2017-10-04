В Шымкенте прямо в автомобиле скорой помощи умер 10-летний мальчик

0
383

В Шымкенте в карете скорой помощи по дороге в больницу скончался 10-летний мальчик, передает пресс-служба ДВД ЮКО.

«3 октября 2017 года примерно в 20:00 в дежурную часть Енбекшинского ОП УВД Шымкента поступило сообщение от работников скорой медицинской службы. Медики рассказали, что по дороге в больницу скончался несовершеннолетний житель Шымкента», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Выехавшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Енбекшинского ОП УВД г. Шымкента установили, что несовершеннолетний, 2007 года рождения, житель города Шымкента, находился у себя в квартире в одном из микрорайонов, где произошел пожар. В результате 10-летний мальчик отравился угарным газом.

Пожарных и скорую вызвали соседи.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП УВД Шымкента по ст. 105 «Доведение до самоубийства», сообщили полицейские. Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Уведомлять меня
2000
wpDiscuz