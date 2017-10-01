Остановка в Шымкенте попала в ТОП самых необычных остановок мира. В фотокниге канадского фотографа Кристофера Хервига отражен результат его многолетнего труда. Канадец исколесил весь мир и создал несколько разделов «ТОП необычных остановочных комплексов». Шымкент попал в ТОП необычных советских остановок, состоящий из 25 фотографий.

Кристофер Хервиг уверен, такие остановки нужно сохранить для потомков. «Они еще функционируют, но могут скоро исчезнуть навеки. Такое сегодня больше вряд ли кто построит. А ведь каждая из них — это целая эпоха, способная рассказать о времени», — написал автор в предисловии к разделу.

В рейтинге собраны остановки со всего бывшего Советского союза. Казахстанских вместе с Шымкентом — четыре. В ТОП попали также Тараз, Чарын и Аральск.

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В ТОПе уникальные остановки Абхазии, России, стран Балтии, Украины, Кыргызстана, Молдовы, Армении. Многие из них монументальны, имеют яркую архитектурную идею. Отдельные украшены модной в СССР мозаикой. Есть скульптурные остановки, остановки необычных форм и даже гигантских размеров. Насколько они функциональны, судить только жителям, уверен фотограф.

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Фотокнига вышла около месяца назад и уже разошлась огромным тиражом. Войдут ли современные остановки Шымкента в мировые рейтинги по необычности и колориту — большой вопрос.