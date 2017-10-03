Почему люди в соцсетях агрессивны, выясняли участники семинара в Шымкенте

Общественный фонд «Правовой медиа-центр», в партнерстве с офисом программ ОБСЕ в Астане, проводит цикл тренингов, посвященных свободе выражения и лексике нетерпимости в Интернете для журналистов, блогеров и гражданских активистов.

Какие инструменты борьбы с языковой и речевой агрессией в СМИ и Интернете существуют, а также, какие схемы помогут снизить вред от агрессивной Интернет среды в форме кибербуллинга и троллинга, рассказали опытные тренера и спикеры семинара.

Главным спикером семинара «Свобода выражения и лексика нетерпимости в Интернете» от школы миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии выступила Инга Сикорская. Ей помогала директор Правового медиа-центра Диана Окремова. Правовой медиа-центр уже более 10 лет занимается медиа-образованием, принимает участие в разработке законодательства, а также проводит обучающие мастер-классы как для журналистов так и для адвокатов.

Диана Окремова, директор общественного фонда «Правовой медиа-центр», г. Астана: «Проблема в том, что мало информации, как противодействовать языку ненависти, как отвечать и отличать от всего остального, как не стать завтра жертвой или героем какого-нибудь судебного процесса. Я думаю, журналистам это важно, потому что они публичные лица. Во многом от того, как они подают информацию, зависит формирование общественного мнения».

Интересный вопрос, почему же люди в виртуальной реальности позволяют себе то, чего не могут позволить в реальной жизни. Своим мнением на этот вопрос поделился Коллин Маккалоу.

Колин Маккалоу, советник по политическим вопросам офиса программ ОБСЕ, г. Астана: «Я боюсь, что иногда люди так действуют в Интернете, потому что они сами не могут видеть реакцию, они не могут видеть лицо людей, которые читают такие слова. Если бы человек мог видеть, тогда бы мог лучше понимать, что ему это больно, ей это больно, им это больно. Есть большая дистанция между человеком, который говорит эти слова и человеком, который это читает. Я боюсь, что из-за этой дистанции больше и больше могут быть такие проблемы. Тем более, есть анонимность в Интернете, люди могут сделать оскорбление и использовать грубые слова, потому что они знают, что для них не будет никакой негативной реакции».

Нужны ли современным журналистам и блогерам подобные семинары и для чего, поделилась своим мнением опытный журналист, Марина Низовкина.

Марина Низовкина, собственный корреспондент КТК по ЮКО: «На этот семинар я пришла по собственной инициативе, потому что на сегодня жизнь и работа журналиста очень тесно связана с социальными сетями. Из них мы черпаем информацию, сами охотно репостим свои материалы, чтобы как можно больше людей посмотрели и оценили нашу работу. Почему эта тема очень важна? Потому что не секрет, что различные высказывания и комментарии в социальных сетях очень часто провоцируют нехорошее явление в нашем обществе. Может быть, люди не могут сдерживаться, может быть, не могут решать вопросы по-другому, сложно объяснить, почему люди так агрессивно ведут себя в социальных сетях. Но здесь гораздо важнее для меня лично вопрос. Как себя вести в этой обстановке? Проигнорировать — неправильно, ответить — тоже неправильно, я искренне надеюсь, что на семинаре я получу какой-нибудь рецепт или руководство к действию».

Город Шымкент открыл этот цикл семинаров, вслед за нашим городом следуют Петропавловск, Актобе и Усть-Каменогорск. Знать как защитить себя в общественном виртуальном пространстве и познакомиться с терминами медиа-грамотности будет полезно не только для блогеров и журналистов, но и для любого пользователя всемирной паутины.

Алия Рысимбетова