Поездка тяжелобольной девочки из Шымкента на обследование в столицу оказалась бесполезной

Поездка Лауры Сагатовой — тяжелобольной девочки из Шымкента на обследование в столицу оказалась бесполезной. По словам мамы девочки, Лауре поставили неверный, ничем не подкрепленный диагноз. И приступить к лечению, которое может стать опасным для жизни ребенка, мама не может.

Айнагуль Ельтаева вновь надеется на помощь журналистов и неравнодушных казахстанцев. Пять диагнозов, с которыми Лаура Сагатова живет уже 5 лет, в Астане опровергли и поставили новый: «Невротическое расстройство и расстройство приема пищи».

Если говорить понятным языком, то по версии медицины, в пятилетнем возрасте Лаура пережила глубокую и затяжную депрессию. Врачи республиканского центра уверены, говорит мама, стремительное похудение малышки связано именно с этим фактом. Заявление докторов повергло мать Лауры в настоящий шок.

«Этот диагноз у Лауры единственный в Казахстане. При выписке я спросила, почему вы опровергли все остальные заболевания, которые у нее имеются? Ведь она не может даже сходить в туалет. Они установили: невротическое расстройство, депрессия, прописали психотропные таблетки. Я не согласна! У моей дочери нет никаких психических отклонений!» — рассказывает Айнагуль Елтаева, мама Лауры.

Уже по собственной инициативе посмотреть Лауру решили узкопрофильные специалисты. С заключением центра сразу не согласились.

«Они звонили туда, в центр, там начали отнекиваться, что, якобы, врача, собиравшего консилиум не было, поэтому так вышло… Сказали, что пригласят на повторное обследование. Но я не хочу, Лаура не игрушка, ей сложно переносить дорогу«, — говорит мама девочки.

Одно сегодня радует измотанную женщину — ее дети проведут зиму в тепле. Маме с двумя детьми выделили однокомнатную квартиру рядом со второй поликлиникой, как раз там на учете стоит малышка.

Аренду квартиры — 40 тыс тенге в месяц до весны оплатили спонсоры. Возможно, уже весной Айнагуль с девочками получит постоянную прописку — к этому времени должна подойти очередь.

Женщина благодарит неравнодушных казахстанцев за оказанную моральную и материальную поддержку и помощь.

«У меня в планах получить квоту и не ждать, какое там решение примут в Астане. От собранных денег у меня осталось еще 600 тысяч тенге. Сейчас мне хотят помочь волонтеры, они поговорят с российскими врачами, узнают сколько денег необходимо на лечение, возьмутся ли они за лечение. Если средств хватит и они согласятся, мы с Лаурой немедленно отправимся в Россию», — говорит женщина.

Своей главной мечтой поделилась и Лаура. 10-летняя девочка хочет выздороветь, играть и нормально общаться со сверстниками, ходить в школу, учиться, а потом стать министром. Этим мечтам пока мешает сбыться постоянная головная боль, слабость, отсутствие аппетита.

«По утрам у меня болит голова, потихоньку я стараюсь есть. Я мечтаю быть министром. И я выздоровею, и выучусь на министра!», — говорит Лаура.

Сейчас, как никогда, Лаура Сагатова нуждается в нашей с вами помощи и поддержке. Помочь больной девочке может любой желающий. Связаться с мамой Лауры — Айнагуль Ельтаевой можно по номеру: 8-771-662-38-06.