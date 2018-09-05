Сегодня было проведено служебное расследование по факту записи в амбулаторной карте пациента.

Специалисты «Амбулаторного центра» разобрались в ситуации и выяснили, что житель Усть-Каменогорска обратился с жалобами, характерными для заболевания почек. Врач провел осмотр больного и назначил нужные исследования, передает Устинка LIVE.

Получив результаты анализов, специалист поставил диагноз, выписал лечение и дополнительные консультации. То есть врачебных ошибок в действиях медицинского работника не было. Сбой произошел на стадии заполнения документов. Именно тогда в амбулаторную карту пациента наряду с другими симптомами попала и беременность.

— Так как результаты обследований заносятся в стандартизованный трафарет сразу в компьютере, при сбое техники могут наслоиться предыдущие данные или сохраниться данные трафарета, что и случилось в данной ситуации, — рассказали в Управлении здравоохранения ВКО. — При выдаче заключения врачом не было проверено распечатанное заключение, что вызвало ошибочную запись.

Естественно, что заболевание мужчины к беременности никакого отношения не имеет и сбой в системе не повлиял на выписанное лечение. Пациенту назначили нужные препараты, а казус в записях просто не заметили.

— Руководство клиники связались с пациентом, извинились за причиненные неудобства и предложило повторно пройти УЗИ обследование у другого специалиста, — пояснили специалисты облздрава. — Ранее врач, производивший исследования подобные технические ошибки, не допускал.

В Управлении здравоохранения добавили, что случай был разобран на производственном совещании и доктор, допустивший ошибочную запись, получил дисциплинарное взыскание.