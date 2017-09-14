Девочка из Шымкента, мама которой нуждалась в деньгах для оплаты аренды жилья, улетела в Астану

3
597
Лаура едет в Астану

Девочка из Шымкента, мама которой нуждалась в деньгах для оплаты аренды жилья, улетела в Астану. У 10-летней Лауры Сагатаевой, страдающей анорексией, появилась надежда. Облздрав отправил девочку, страдающую тяжелым генетическим заболеванием (предварительный диагноз «митохондриальная энцефаломиопатия») на обследование в республиканский исследовательский центр.

Лауру и ее маму Айнагуль Ельтаеву провожали все, кто в последние месяцы был рядом — подруги, соседи.

Айнагуль прощается с подругами

Карима Худабергенова — соседка Айнагуль, бегала с ней по всем инстанциям в поисках выхода из ситуации, именно Карима предложила женщине обратиться за помощью к журналистам, когда семью окончательно накрыло безденежье.

Тогда и вышел первый материал о Айнагуль и ее дочери Лауре «Жительнице Шымкента со смертельно больным ребенком срочно требуется помощь«. В тяжелый для семьи момент Айнагуль было нечем заплатить за съемную времянку. Женщина рисковала оказаться на улице с двумя дочками, одна из которых тяжело больна. И сумма в 20 тысяч тенге ей была необходима как воздух.

На призыв о помощи откликнулось огромное количество людей. Семье предлагали переехать, перечисляли деньги, привозили продукты и подарки для девочек. За три недели после публикации Айнагуль получила более 800 тысяч тенге из разных уголков Казахстана и стран дальнего зарубежья. Люди делились, чем могли. А сама публикация разлеталась в социальных сетях.

Вскоре о малышке Лауре заговорил весь Казахстан. И местным врачам ничего не оставалось, как отправить девочку на обследование (почему они не посчитали нужным сделать это раньше, не в состоянии сами лечить ребенка, так и останется неизвестным).

Свои вещи Лаура собирала сама

Впервые за много месяцев Лаура самостоятельно встала с постели. Девочка не считает себя маленькой, она по-взрослому серьезна. Читать и думать Лаура умеет, уже три года она учится на дому, так что о своей болезни девочка знает. Сегодня она уверена, что ей помогут.

Собранные вещи Лауры
Несколько теплых вещей и любимая кукла, вот и всё, что нужно Лауре в столице.

До поездки Лауре пришлось пройти несколько этапов сложного обследования, но она не унывает, наоборот, заразила оптимизмом всю семью.

«Слава Богу, мы дождались этого момента, — не верит своей надежде Айнагуль, — Управление здравоохранение дало нам шанс! Говорят, что возможно, нас отправят за границу на лечение, медики говорили о Южной Корее и Израиле, но это все потом…»

Билеты в Астану

На деньги, которые перечислили неравнодушные люди, Айнагуль купила билеты на самолет и поддерживающие препараты для дочери, запаслась продуктами и оставила деньги на житье и питание в столице. Женщина даже не знает, как благодарить людей, хороших людей, которых, как оказалось, очень много и в Шымкенте и во всем Казахстане.

Лаура
Лауре — 10, но она уже знает все о своей болезни и верит, что врачи ей помогут. А пока остается только ждать…

Наш информационный портал Otyrar.KZ очень верит, что у Лауры все будет хорошо. Мы будем информировать наших читателей о ситуации в Астане, самочувствии Лауры и продвижении ее лечения.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

3 Комментариев Включено "Девочка из Шымкента, мама которой нуждалась в деньгах для оплаты аренды жилья, улетела в Астану"

Уведомлять меня
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
Missx

Как я люблю такие новости! Приятно осознавать что у нас есть добрые и отзывчивые люди!!!! Здоровья девочке, маме сил и терпения!

Голос ЗА100Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 22 минут назад
гость

Зато чиновники такие слепые, глухие, немые и бессердечные.

Голос ЗА40Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 45 минут назад
Татьяна

Очень рада за эту семью,за девочку,за маму,за отзывчивость людей Казахстана в такие трудные минуты. Дай бог девочке выздороветь!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 5 минут назад
wpDiscuz