Девочка из Шымкента, мама которой нуждалась в деньгах для оплаты аренды жилья, улетела в Астану. У 10-летней Лауры Сагатаевой, страдающей анорексией, появилась надежда. Облздрав отправил девочку, страдающую тяжелым генетическим заболеванием (предварительный диагноз «митохондриальная энцефаломиопатия») на обследование в республиканский исследовательский центр.

Лауру и ее маму Айнагуль Ельтаеву провожали все, кто в последние месяцы был рядом — подруги, соседи.

Карима Худабергенова — соседка Айнагуль, бегала с ней по всем инстанциям в поисках выхода из ситуации, именно Карима предложила женщине обратиться за помощью к журналистам, когда семью окончательно накрыло безденежье.

Тогда и вышел первый материал о Айнагуль и ее дочери Лауре «Жительнице Шымкента со смертельно больным ребенком срочно требуется помощь«. В тяжелый для семьи момент Айнагуль было нечем заплатить за съемную времянку. Женщина рисковала оказаться на улице с двумя дочками, одна из которых тяжело больна. И сумма в 20 тысяч тенге ей была необходима как воздух.

На призыв о помощи откликнулось огромное количество людей. Семье предлагали переехать, перечисляли деньги, привозили продукты и подарки для девочек. За три недели после публикации Айнагуль получила более 800 тысяч тенге из разных уголков Казахстана и стран дальнего зарубежья. Люди делились, чем могли. А сама публикация разлеталась в социальных сетях.

Вскоре о малышке Лауре заговорил весь Казахстан. И местным врачам ничего не оставалось, как отправить девочку на обследование (почему они не посчитали нужным сделать это раньше, не в состоянии сами лечить ребенка, так и останется неизвестным).

Впервые за много месяцев Лаура самостоятельно встала с постели. Девочка не считает себя маленькой, она по-взрослому серьезна. Читать и думать Лаура умеет, уже три года она учится на дому, так что о своей болезни девочка знает. Сегодня она уверена, что ей помогут.

До поездки Лауре пришлось пройти несколько этапов сложного обследования, но она не унывает, наоборот, заразила оптимизмом всю семью.

«Слава Богу, мы дождались этого момента, — не верит своей надежде Айнагуль, — Управление здравоохранение дало нам шанс! Говорят, что возможно, нас отправят за границу на лечение, медики говорили о Южной Корее и Израиле, но это все потом…»

На деньги, которые перечислили неравнодушные люди, Айнагуль купила билеты на самолет и поддерживающие препараты для дочери, запаслась продуктами и оставила деньги на житье и питание в столице. Женщина даже не знает, как благодарить людей, хороших людей, которых, как оказалось, очень много и в Шымкенте и во всем Казахстане.

Наш информационный портал Otyrar.KZ очень верит, что у Лауры все будет хорошо. Мы будем информировать наших читателей о ситуации в Астане, самочувствии Лауры и продвижении ее лечения.